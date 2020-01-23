Міноборони прийняло "діряву" броню для нових БТР: розгорівся скандал. Фотофакт

Броня для нової партії БТР-4, яку Харківське конструкторське бюро машинобудування, що входить у концерн "Укроборонпром", отримало від Лозівського ковальсько-механічного заводу, знову виявилася неякісною.

Про це повідомив у Facebook директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, опублікувавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Нові БТР-4 для армії: ще не зроблені, але вже тріщать по всіх швах. Компанія "Лозівський ковальсько-механічний завод" передала 3 перші корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії. Але виявилося, що вони прийшли з браком. На них є тріщини. Однак на непровареній і потрісканій броні стоїть клеймо військового представництва Міністерства оборони, з цими корпусами все гаразд. Чесно кажучи, це просто якийсь сюр", – обурився він.

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Згурець звернувши увагу на кілька моментів: броню закупили у приватного підприємства, яке з невідомих причин є монополістом. При цьому ціну за один корпус нібито завищили: різко підняли з 2,1 млн до 3,2 млн грн.

"При цьому вартість корпусу БТР-4, виготовленого з імпортної броні, менша, ніж із 71 броні на Лозовій. Різниця у відпускній ціні за один корпус від ЛКМЗ і корпусу власного виробництва з імпортної броні становить понад 350 тис грн. на користь ХКБМ. Крім цього, державне підприємство за кожен корпус додатково отримувало б понад 320 тис. грн з фонду заробітної плати", – додав він.

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

Міноборони прийняло неякісну броню для нових БТР Defense Express

"Це все має відчутний присмак корупції. Як, власне, і саме приймання в нинішньому її вигляді виглядає корупційним рудиментом і корозійною плямою на репутації Міноборони. Таке враження, що у військовому відомстві не поспішають зачистити цю "корозію". З огляду на це здається, що ДБР має всі необхідні підстави вивчити ретельніше історію неякісних і вибіркових перевірок військового приймання з Харкова", – резюмував Згурець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні 2019 року Харківське конструкторське бюро імені Морозова, що входить до концерну "Укроборонпром", передало Збройним силам України 12 нових БТР-4, які раніше не могли виготовити через проблеми з імпортною сировиною.

Бюро отримало замовлення на 45 машин ще у 2016 році, проте до літа 2019 роки жоден БТР в ЗСУ так і не надійшов. Військова приймальна комісія Міноборони забракувала імпортну броню, з якої ХКБМ планувало виробляти машини.

НАБУ відкрило кримінальне провадження через використання неякісної броні для виготовлення БТРів на підприємствах "Укроборонпрому".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!