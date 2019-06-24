Міноборони потрапило в скандал через смерть бійця АТО на Донбасі: у чому суть

Міністерство оборони України не виплачує грошову допомогу батькам загиблого "айдарівця" Дмитра Шабрацького.

Про це у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська, зазначивши, що Міноборони ігнорує рішення Окружного суду Києва, який зобов'язує відомство виплатити допомогу.

"МОУ оскаржило його у всіх інстанціях. Ми всі виграли. Рішення вистояло. Але його ніхто не виконує... не дивлячись на гору запитів і звернень", – йдеться в повідомленні.

Закревська зазначила, що має намір робити депутатські звернення.

Як писав INSIDER, Дмитро Шабрацький записався до лав добровольців "Айдара" ще з часів Євромайдану, в результаті передислокацій його військова частина опинилася в Лисичанську.

За словами батьків, син розповідав, що в частині коїлося щось недобре. Перед смертю він обіцяв приїхати додому, а потім раптом "наклав на себе руки".

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"Після гранати відірвана ліва рука по лікоть, уся ліва сторона з проникаючими осколковими пораненнями. Потім він бере автомат АК-74, підставляє собі під підборіддя і робить постріл. Людина з такими пораненнями навряд чи могла сидіти, лежати або стояти. Навряд чи він міг підставити собі автомат під підборіддя. Це така версія у наших слідчих", – розповідав батько загиблого Сергій Шабрацький.

Батьки вважають, що загибель сина пов'язана із викраденням офіцера ЗСУ Ігоря Радченка (він же "Роман Романич", "Рубіж"), у якому звинуватили екскомбата "Айдара" Сергія Мельничука. За словами батька, Дмитро погано відгукувався про обох, "говорив, що Радченко – це ворог" і не ризикнув давати проти нього свідчення, оскільки йому відмовили в охороні.

У червні 2018 року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Міноборони виплатити разову допомогу батькам Шабрацького. Міноборони протягом чотирьох років наполягає, що боєць підірвав себе гранатою і застрелився на території дислокації своєї військової частини в Лисичанську в 2015 році.

Дмитро Шабрацький Антикор

На відомство не вплинули рішення судів двох інстанцій, які зобов'язують виплатити грошову компенсацію родині загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

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