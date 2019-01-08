Міністр заявив про зникнення цінних ікон із Києво-Печерської лаври

Міністр культури Євген Нищук заявив, що в Києво-Печерській Лаврі зникли цінні ікони.

Це було виявлено в результаті здійснених перевірок, повідомив він в ефірі телеканалу "Прямий". За фактом відсутності цінностей відкрито кримінальні провадження.

"Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон у Києво-Печерській лаврі. Так, ми робили ці звірки", – сказав Нищук.

Києво-Печерська Лавра Известия

За словами міністра, точний час зникнення встановити поки не вдалося, проте існує ймовірність, що ікон не стало ще до 2003 року. "Не можна сказати, що там уже щось було вивезено. Ці втрати могли відбутися в попередні часи", – зазначив він.

Нищук також анонсував проведення окремого брифінгу з цього питання після ознайомлення з документацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що з Києво-Печерської лаври могли вивезти всі мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.