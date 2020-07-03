Міністр оборони звинуватив ДБР у підриві боєготовності ППО України

Розслідування 11:49, 3.07.2020 Оновлено: 11:54, 3.07.2020

Дії співробітників Державного бюро розслідувань привели до підриву бойової готовності частин ППО України.

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду у Верховній Раді, причиною інциденту стала неузгодженість дій воєнної контррозвідки і "інших зацікавлених структур" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті, за його словами, була створена можливість витоку інформації, яка відноситься до грифованої.

"Оцінку мають надати відповідні правоохоронні органи, а не Міністерство оборони", – додав Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.

  • Журналіст Юрій Бутусов припустив, що обшуки ДБР в трьох бригадах ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і його оточення.

  • За його словами, в результаті обшуків були вилучені клістрони до С-300, які можна придбати тільки в Росії, а їх закупівлі і поставки були секретними і нелегальними.

  • "На підставі рішення Хмельницького районного суду слідчі ДБР фактично вивели з ладу діючу систему озброєнь", – заявив журналіст.

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