"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов взяв участь у дискусії в мережі через авіабудівний завод "Мотор-Січ".

Так, активіст Владислав Грєзьов розкритикував чиновника за опубліковане у Facebook фото з директором "Мотор-Січ" В'ячеславом Богуслаєвим. У коментарях він запитав, чи читав міністр розслідування журналіста Дениса Бігуса про компанію.

"Ви б ще [Олександра] Дубінського процитували", – відповів йому Милованов.

Тимофій Милованов Соцмережі

"А ви подумайте трохи. І спробуйте припустити, що ваше бачення світу не найбільш правильне. І якщо придивитися, то можна побачити, що Бігус і Дубінський – це дуже схожі явища", – додав він.

Бігус відповів Милованову так: "Цікаво, хто від цієї заяви більше при**їв – я чи Дубінський".

Міністр пояснив свою позицію тим, що і журналіст-розслідувач, і "слуга народу" "женуться за хайпом, не надто намагаються розібратися, мають низьку якість фактажу в матеріалах, часто проявляється упередженість".

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Грєзьов на своєму Facebook-акаунті опублікував окремий пост про фото Милованова з Богуслаєвим. У коментарях до нього також розв'язалися суперечки.

Міністр на заяви про "співпрацю" з РФ закликав Грєзьова перестати "займатися самообманом". "Половина запчастин для армії – з Росії. Величезна кількість експорту – в Росію. Ми з Росією і НАСА разом працюємо над космічною програмою. Не подобається? Так йдіть робіть щось. Наприклад, розвивайте українську промисловість, щоб у неї було звідки отримувати замовлення", – написав він.

"Подорослішайте. Легко сидіти в Києві і мудрувати про агресора. А складно щось робити", – підкреслив в іншому коментарі Милованов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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