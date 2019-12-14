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14 грудня • оновлено в 23:59
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"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

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Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов взяв участь у дискусії в мережі через авіабудівний завод "Мотор-Січ".

Так, активіст Владислав Грєзьов розкритикував чиновника за опубліковане у Facebook фото з директором "Мотор-Січ" В'ячеславом Богуслаєвим. У коментарях він запитав, чи читав міністр розслідування журналіста Дениса Бігуса про компанію.

"Ви б ще [Олександра] Дубінського процитували", – відповів йому Милованов.

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Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Соцмережі

"А ви подумайте трохи. І спробуйте припустити, що ваше бачення світу не найбільш правильне. І якщо придивитися, то можна побачити, що Бігус і Дубінський – це дуже схожі явища", – додав він.

Бігус відповів Милованову так: "Цікаво, хто від цієї заяви більше при**їв – я чи Дубінський".

Міністр пояснив свою позицію тим, що і журналіст-розслідувач, і "слуга народу" "женуться за хайпом, не надто намагаються розібратися, мають низьку якість фактажу в матеріалах, часто проявляється упередженість".

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

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Грєзьов на своєму Facebook-акаунті опублікував окремий пост про фото Милованова з Богуслаєвим. У коментарях до нього також розв'язалися суперечки.

Міністр на заяви про "співпрацю" з РФ закликав Грєзьова перестати "займатися самообманом". "Половина запчастин для армії – з Росії. Величезна кількість експорту – в Росію. Ми з Росією і НАСА разом працюємо над космічною програмою. Не подобається? Так йдіть робіть щось. Наприклад, розвивайте українську промисловість, щоб у неї було звідки отримувати замовлення", – написав він.

"Подорослішайте. Легко сидіти в Києві і мудрувати про агресора. А складно щось робити", – підкреслив в іншому коментарі Милованов.

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

"Легко сидіти в Києві і мудрувати": Милованов вплутався в суперечку в мережі через Росію

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

  • Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

  • Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

  • Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

  • 13 грудня 2019 року стало відомо, що акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м.Запоріжжя) продані покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Тимофій Милованов Денис Бігус Олександр Дубінський
Місце
Україна
Теги
Facebook соцмережі "Мотор Січ" політика Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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