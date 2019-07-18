"Мільйонні збитки!" У ДБР повідомили про нові справи проти нардепів і чиновників

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про два нові кримінальні провадження проти чиновників.

Про це він повідомив у четвер, 18 липня, на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі президента.

"Цього тижня ми провели декілька обшуків на бронетанкових заводах. І нині у нас є питання щодо законності, обґрунтованості закупівлі моторів на танки. Я не хочу випереджати події, але в цьому провадженні, насправді, після проведення експертиз будуть мільйонні збитки", – зазначив він.

Також Труба додав, що ДБР у своєму розпорядженні є дані про розкрадання і зловживання під час відчуження та закупівлі державних облігацій.

"За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. До цієї схеми також причетні народні депутати України. Зараз усе тільки на початковій стадії, в розробці. Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих кримінальних провадженнях", – підкреслив він.

Труба відзвітував, що ДБР оголосило підозри 220 особам, які підозрюються в причетності до корупційних дій.

Роман Труба Актуальна Правда

"Ми розслідуємо 10 тисяч кримінальних проваджень, із яких понад 3 тисячі – це корупційні злочини. З цієї кількості 220 особам уже оголошено підозри, 70 обвинувальних актів направлені до суду", – доповідав він.

За його словами, в частині цих обвинувальних актів уже є обвинувальні вироки суду.

Ще Труба нагадав, що ДБР зокрема викрила групу топчиновників Держслужби зайнятості, які систематично вимагали та отримували "відкати" від будівельних підприємств в обласних центрах. У цих справах оголошено підозри трьом чиновникам, а в. о. голови Держслужби заарештований із правом внесення застави у розмірі 20 млн грн.

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Також голова ДБР нагадав про справу щодо чиновників Міноборони, які закуповували неякісне майно для потреб армії.

Додамо: Труба поскаржився, що кількості працівників ДБР, встановлених законом 1500 осіб, – недостатньо для роботи органу. Одному слідчому ДБР доводиться розслідувати 35 злочинів, що є великим навантаженням, підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор ГБР Роман Труба зізнався в "зливі" інформації з очолюваного ним відомства.

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