Мільйонні збитки та відкати: звільнений чиновник ДПСС повертається на держслужбу?

Ти його у двері – а він у вікно! Саме цю приказку, схоже, взяв на озброєння скандально відомий перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук. Не так давно Камбін звільнив його разом з головою цієї структури Володимиром Лапою з займаних посад. Втім якщо щодо Лапи у Кабміні уточнили, що роботу у Держпродспоживслужбі він припинив начебто за власним бажанням – Андрія Жука звільнили внаслідок численних корупційних скандалів.

Однак, як стало відомо OBOZREVATEL, Жук не готовий відмовитися від "хлібної" роботи – і зараз націлився на крісло начальника Київського обласного управління Держпродспоживслужби.

Давайте ж згадаємо найяскравіші сторінки трудової біографії Жука у цій установі.

Тендерний "бізнес" першого зама

Поміж усього іншого, перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук безпосередньо займався закупівлями цієї державної структури. І зміг облегшити бюджет не на один мільйон гривень.

21 серпня цього року Держпродспоживслужба провела дуже цікавий тендер по закупівлі тест-систем для виявлення захворювань у тварин. У цьому випадку йшлося про набори для виявлення антитіл до дуже небезпечного захворювання – бруцельозу. Гранична верхня межа суми, яку готова була витратити держслужба, була встановлена на рівні 1 млн 835 тисяч гривень. Переможцем обрали фірму, яка запросила 1 млн 707 тисяч.

Здавалося б – і що такого? Витратили ж менше, ніж планували! Так, витратили дійсно менше. Але якщо врахувати, що два інші учасники тендерних торгів виставили значно вигідніші пропозиції, одна з яких обійшлася би бюджету удвічі дешевше – до організаторів тендеру виникають питання.

Переможець тендеру, "Дніпропетровська фармацевтична компанія", жодних наборів не виготовляє. Вона є всього лиш дистрибютором французького виробника. Натомість "НКП "Діапроф-Мед", яка виставила ціну у 822 тисячі 900 грн, займається виготовленням наборів на антитіла до бруцельозу. При цьому, лабораторні дослідження по порівнянню французьких і українських тест-систем показали: продукція "НКП "Діапроф-Мед" не тільки не поступається, а по окремих показниках – є кращою за французьку!

Втім, ні якість, ні удвічі дешевша ціна на Жука враження не справили: "НУП "Діапроф-Мед" викинули з торгів з формальних причин – і визнали переможцем дніпропетровську компанію. Однак після суспільного резонансу, який викликала інформація про таке "вдале" витрачання бюджетних коштів, Антимонопольний комітет скасував рішення Жука.

Якщо ж подивитися на інші тендери Держпродспоживслужби – нескладно помітити, що пана Жука і згадану вище дніпропетровську компанію поєднує ніжна дружба: за півтора роки роботи ця фірма була визнана переможцем у 22(!) тендерах. Завжди – з завищеними цінами, що мінімально відрізняються від максимальної очікуваної вартості закупівлі. Всього на Держпродспоживслужбі "Дніпропетровська фармацевтична компанія" заробила не менше 24 млн 661 тисяч гривень. І, вочевидь, на знак подяки, представники цієї фірми за власний кошт влаштували пану Жуку вояж до Франції – під приводом відвідування виробництва "ID VET GENETICS SAS", продукцію якої вони продають в Україні.

Закупівлі за необгрунтовано завищеними цінами стали візитівкою першого заступника Жука. Наприклад, у червні цього року набори для виявлення антитіл до вірусу лейкозу у Держпродспоживслужбі збиралися закуповувати за 7 млн 360 тис. грн. Перемогла у тендері все та ж дніпропетровська фірма, яка вийшла на торги з пропозицією 6 млн 992 тис.грн, згодом дещо знизивши ціну.

Тендерна діяльність пана Жука навіть привернула увагу НАБУ, які з 2018 року розслідують змову за участі вищого керівництва Держпродспоживслужби, яка дозволила її учасникам "нагріти" державу на 6 млн грн при закупівлі вакцин від сказу. За даними слідства, розподіляв "навар" між учасниками схеми особисто пан Жук.

Музей у ветклініці

Інша гучна історія, пов’язана з Жуком, стосується оборудки по передачі приміщення державної клініки ветеринарної медицини на Печерську під… музей прикладного мистецтва. Двоповерхову споруду "Центру охорони здоров’я тварин" площею майже 800 кв.м на Салтикова-Щедріна, 2 без конкурсу Держпродспоживслужба разом з Фондом держмайна України збиралися віддати в оренду приватній компанії "Спадок країни".

OBOZREVATEL писав про цю вражаючу історію. Як вдалося з’ясувати нашим журналістам, ТОВ "Спадок країни" зареєстрована на Олену Древетняк, яка виявилася дружиною заступника голови ФДІ Євгенія Асташева. Її фірма "Спадок країни" з КВЕДом "Функціонування музеїв" всього за день до звернення щодо оренди будівлі ветклініки під музей, мала зовсім інші назву та спеціалізацію: до 9 квітня 2019 року це було ТОВ "ТД Євронапрям", яке займалося "неспеціалізованою оптовою торгівлею".

Втім, ні відсутність конкурсу, ні стрімка і радикальна зміна сфери діяльності і назви потенційного орендаря, ні навіть мізерний статутний фонд розміром у 1 тисячу гривень і відсутність бодай натяку на те, що ця фірма взагалі спроможна оплачувати оренду будівлі на Печерську, не завадив панові Жуку поставити свій підпис під листом, що він не бачить жодних перепон для такої оренди.

Ситуація довкола цієї історії дозволяє припустити: кінцевою метою могла бути зовсім не популяризація прикладного мистецтва, а намір вивести з державної власності як будівлю на Салтикова-Щедріна, так і землю під нею.

І схоже, подібні висновки виникли і у правоохоронців: за нашими даними за фактом спроби виведення державного майна з державної власності було відкрите кримінальне провадження.

Кадрове свавілля

Окрема епопея довкола Лапи і Жука на чолі Держпродспоживслужби розгорнулася довкола їх кадрової політики. За їх безпосередніми вказівками з державних установ, що входять у підпорядкування Держпродспоживслужби, звільняли спеціалістів та науковців, які не погоджувалися з "політикою", яку провадило керівництво.

Так, тільки за останній час з різних структурних підрозділів служби було звільнено понад 40 працівників, більшість яких пропрацювали не один рік і є фахівцями своєї справи. Звільняли навіть людей з інвалідністю та тих, хто перебував у відпустці по догляду за дитиною. І відбувалося це все, за свідченнями незаконно звільнених співробітників, в умовах постійного тиску і навіть погроз. Тож часом люди не витримували пресінгу і писали заяви самі. Часом – їх звільняли за надуманими причинами і з порушенням усіх можливих норм. Часом, під соусом "оптимізації", посади, які займали неугодні, за наказом керівництва просто скорочувалися – однак усупереч закону жодної альтернативи тим, хто потрапив під таке "скорочення", ніхто не пропонував.

Частина звільнених оскаржила накази про своє звільнення у судах – і виграла їх. Однак ні рішення судів щодо відновлення незаконно звільнених працівників на посадах з виплатою зарплат за час вимушеного прогулу, ні втручання виконавчої служби результату не мали. Жоден зі звільнених на сьогодні поновитися на роботі так і не зміг.

Натомість Жук і Лапа активно набирали лояльних до себе людей – і розставляли їх на ключові посади. Яскравий приклад – призначений ними очільник Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Туди Жук поставив такого собі Олександра Піщанського – людину, як стверджують працівники НДІ, абсолютно далеку не тільки від діагностично-лабораторної роботи, а від ветеринарії загалом. Інформація про те, що Піщанський банально купив собі звання кандидата наук, в очах керівництва Держпродспоживслужби, вочевидь, цілком компенсувалася його персональною лояльністю. Та лояльністю влаштованих ним у науково-дослідну установу екс-співробітників МВС.

Численні звернення трудового колективу як на ім’я Володимира Лапи, так і на адресу вищого керівництва держави, вплинули тільки на те, що пан Піщанський так і не позбувся приставки "в.о.". Однак долю НДІ він вирішує і сьогодні. Попри те, що, за словами працівників цієї установи, вся його діяльність веде до повного знищення лабораторної діагностики та ветсанекспертизи.

Скільки коштує посада?

Вже після рішення Кабміну Жук та Лапа примудрилися підписати кілька цікавих документів. Один з них стосується призначення начальником ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області Андрія Бабарука.

Пан Бабарук був одним з двох учасників конкурсу на заміщення цієї посади. І паралельно виконував обов’язки керівника Харківської філії Держпродспоживслужби. За словами активістів "СтопКору", саме через вибудувані ним корупційні схеми нещодавно у очолюваній Бабаруком філії пройшли обшуки ДБР. Зокрема, у справі щодо вимагання хабарів керівництвом Харківської ДППС за фальшування перевірок продуктів на міських ринках на якість та зараження шкідливими бактеріями. За припущенням активістів, близько 70% продуктів ніхто не перевіряв. Скільки грошей така бездіяльність приносила авторам схеми – наразі невідомо.

Однак точно відомо, що ще до приходу Бабарука у Харківську Держпродспоживслужбу він фігурував одразу у двох кримінальних провадженнях: за статтями 368 "Хабар" та 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Але такий анамнез не тільки не завадив пану Жуку просувати Бабарука по кар’єрній драбині, а й призвів до справжнього "чуда": скандальний чиновник "переміг" у конкурсі на посаду… ще до його проведення. Втім, подейкують, у цього "чуда" є конкретна ціна: за даними активістів "СтопКору" Бабарук купив посаду у Жука за 50 тисяч доларів.

Новини Як вже звільнені керівники Держспоживслужби заднім числом чиновників призначали

Численні скандали довкола пана Жука, вочевидь, стали однією з – якщо не основною – причиною його звільнення. Однак, за нашою інформацією, він не готовий так просто піти з Держпродспоживслужби взагалі. І якщо вже у розпорядженні Кабміну про звільнення Жука з посади першого заступника вказано, що звільняють його відповідно до ч.1 ст.87 Закону України "Про державну службу" - то і повернутися він планує, використавши лазівку, яку передбачає ч.4 цієї ж статті.

Нам стало відомо, що зараз Андрій Жук націлився на посаду начальника ГУ Держпродспоживслужби у Київській області. Її нинішня очільниця Олена Матвієнко, подейкують, вже написала заяву про звільнення за власним бажанням – після того, як пан Жук взявся на неї тиснути з такою вимогою.

Коли посада буде вакантною – тоді, згідно тієї ж статті 87 Закону України "Про державну службу", Андрій Жук і заявить про свої претензії на це місце.

Тож від повернення у структуру Держпродспоживслужби великого знавця "вигідних" закупівель за державні кошти і того, як на них заробити, людину, причетну до спроб виведення держмайна з державної власності, особу, яка вже перебуває у полі зору НАБУ і щодо якої висуваються звинувачення у торгівлі посадами – відділяє всього один крок. Аби повернутися до годівниці, йому не вистачає клопотання від профільного міністерства і згоди чинного керівника Держпродспоживслужби.

Сподіваємося, доти, доки правоохоронні органи не дадуть оцінку всім викладеним у статті фактам - жодних таких клопотань та згод не буде. Бо ж ідеться не просто про корупційні схеми – йдеться про реальну загрозу життю та здоров’ю українців, які щодня потерпають від того, що їхнє право на безпеку чиновники-корупціонери конвертують в умовні одиниці.

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