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"Мільйони відпочивальників": у мережі показали нові фото Кримського моста

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У мережі показали нові фото безлюдного Кримського моста, який з'єднує анексований український півострів з країною-окупантом.

Знімками на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, знятих із вікна автомобіля, видно, що на мосту немає іншого транспорту.

"Високий сезон. Мільйони людей, які відпочили, вітають мільярди тих, хто їде на відпочинок!" – із сарказмом підписала фото блогер.

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Ілюстрація. Кримський міст

Ілюстрація. Кримський міст

Соцмережі

Безлюдний міст

Безлюдний міст

twitter.com/KrimRt

Безлюдний міст

Безлюдний міст

twitter.com/KrimRt

"Мільйони відпочивальників": у мережі показали нові фото Кримського моста

Коментарі до посту

"Мільйони відпочивальників": у мережі показали нові фото Кримського моста

Коментарі до посту

Відзначимо, незважаючи на провальний туристичний сезон у Криму, так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що територію нібито відвідало вже 2,2 млн відпочивальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Криму відпочінок Крим соцмережі фотографии
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Лучше бы занялись главной проблемой. Каждый день гибнут или пропадаютт дети. 16.07.2019 Поліція Миргорода встановлює місцезнаходження 7-ми річного Юри Кіріченка. Про це йдеться на офіційній сторінці фесйбук Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області.
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3
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Если вы загрузите программу поиска фото, то увидите, что эти фото были опубликованы в конце 2017 года1 Роксолана _ фейковый блогер! Т.е, брехуха!
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Kuksov Micha, это же рассчитано на вислоухих. Подкастрюльное дерьмецо.
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