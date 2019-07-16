"Мільйони відпочивальників": у мережі показали нові фото Кримського моста

У мережі показали нові фото безлюдного Кримського моста, який з'єднує анексований український півострів з країною-окупантом.

Знімками на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, знятих із вікна автомобіля, видно, що на мосту немає іншого транспорту.

"Високий сезон. Мільйони людей, які відпочили, вітають мільярди тих, хто їде на відпочинок!" – із сарказмом підписала фото блогер.

Ілюстрація. Кримський міст Соцмережі

Безлюдний міст twitter.com/KrimRt

Безлюдний міст twitter.com/KrimRt

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Відзначимо, незважаючи на провальний туристичний сезон у Криму, так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що територію нібито відвідало вже 2,2 млн відпочивальників.

Високий сезон

мільйони людей, які відпочили вітають мільярди їдуть на відпочинок! pic.twitter.com/nWTcJrQ3is - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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