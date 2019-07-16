"Мільйони відпочивальників": у мережі показали нові фото Кримського моста

У мережі показали нові фото безлюдного Кримського моста, який з'єднує анексований український півострів з країною-окупантом.
Знімками на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, знятих із вікна автомобіля, видно, що на мосту немає іншого транспорту.
"Високий сезон. Мільйони людей, які відпочили, вітають мільярди тих, хто їде на відпочинок!" – із сарказмом підписала фото блогер.
Ілюстрація. Кримський міст
Соцмережі
Безлюдний міст
twitter.com/KrimRt
Безлюдний міст
twitter.com/KrimRt
Коментарі до посту
Коментарі до посту
Відзначимо, незважаючи на провальний туристичний сезон у Криму, так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що територію нібито відвідало вже 2,2 млн відпочивальників.
Високий сезон- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 16, 2019
мільйони людей, які відпочили вітають мільярди їдуть на відпочинок! pic.twitter.com/nWTcJrQ3is
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
Також окупанти вирішили провести залізничне сполучення з півостровом. У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримським мостом 8 грудня 2019 року.
При цьому стало відомо, що міст побудували за найдешевшим із запропонованих проектів.
У кінці червня 2019 року будівельники Керченського моста записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна через те, що вже більше півроку не можуть отримати належні за контрактом гроші.
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