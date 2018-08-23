"Мільйони покалічених доль": в'язень Кремля написав потужне послання українцям

Голодуючий більше 150 днів в окупованому Криму український політв'язень Володимир Балух привітав українців з Днем державного прапора.

Копію відповідного листа активіста опублікував в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Балух закликав закликав співгромадян докладати зусиль для зміцнення єдності суспільства, церкви і держави в період збройної агресії проти України.

"Вітаю всіх, хто любить Україну! Міцного здоров'я і ангелів-хранителів всім, хто тримає її на своїх плечах - українському війську, українському духовенству, українському громадянському суспільству! Щиро дякую всім однодумців за щастя відчувати себе членом великої родини, яка керується ідеалами Правди, Честі і Гідності", - сказано в листі.

Політв'язень також нагадав, що за право мати власну державу за всю історію України було сплачено "незбагненно велику ціну - загубленими і покаліченими долями мільйонів синів і дочок рідної землі".

"Справа нашої честі - дбайливо берегти історичну пам'ять про цю святий жертовності і наполегливо працювати, щоб вона не виявилася марною. Саме зараз, коли Україна змушена відбивати черговий шовіністичний напад сусіда-імперіаліста, вважаю вкрай важливим докладати максимум зусиль, щоб зміцнити єдність суспільства, церкви і держави", - зазначив Балух.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року "Роздольненський районний суд" в Криму засудив фермера Балуха, який підняв над своїм будинком український прапор, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за звинуваченням у нібито "зберіганні боєприпасів".

14 березня 2018 року "Верховний суд Криму" змінив в частині покарання вирок "Роздольненського райсуду" Балуху, зменшивши йому термін покарання на 2 місяці.

19 березня активіст оголосив безстрокове голодування, протестуючи проти незаконного вироку.

Крім того, 22 серпня 2017 року в Криму проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу нібито за напад на начальника Роздольненського ІТТ, який сам ображав і вдарив українця. Балуха звинуватили за ч.2 ст.321 КК РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).

15 червня "Роздольненський районний суд" продовжив запобіжний захід активісту у вигляді утримання під вартою до 14 серпня.

22 червня Балух оголосив, що переходить на сухе голодування.