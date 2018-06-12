"Мільйони людей у небезпеці": в "ДНР" заявили про велику катастрофу

У Донецькій області в місті Торецькому сталося руйнування дамби хвостосховища на фенольному заводі.

Як передає "РИА Новости", посилаючись на терористів "ДНР", там знаходиться близько 270 тонн хімічних відходів.

Повідомляється, що спорудження постраждало в результаті бойових дій ще у 2016 році. Прорив дамби може мати "жахливі наслідки для навколишнього середовища" та представляти пряму загрозу здоров'ю і життю людей.

"Йдеться як про розливи на грунт із подальшим потраплянням у підземні та поверхневі води, так і про викиди в атмосферне повітря розчинів фенолу і нафталіну, бензолу, толуолу, сірчаної кислоти, піридину та інших небезпечних сполук", - заявили в "ДНР".

"Неминуче й отруєння вод Кривого Торця і, як наслідок, Сіверського Дінця, який, у свою чергу, забезпечує питною водою практично весь Донбас. Тоді в епіцентрі катастрофи опиняться мільйони людей", - стверджують терористи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий масштаб екологічних проблем на Донбасі.