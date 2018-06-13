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Мілітаризація Криму: постпред Порошенкf розповів про підготовку дітей

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"Крим на сьогодні став зоною суцільної мілітаризації. Українських громадян, які проживають в Криму, сьогодні залякують, змушують, примушують до служби за контрактом у збройних силах Російської Федерації і в інших формуваннях", - розповів OBOZREVATEL представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

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Теми
Ексклюзиванексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна

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