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''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму

12.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, яке демонструє масовість мілітаризації дітей в окупованому Росією Криму.

Ролик про участь неповнолітніх у різних заходах з використанням зброї на півострові опублікували "Крим.Реалії".

"У зв'язку з останніми подіями ми вирішили простежити, як часто після анексії Криму можна побачити дітей у військовій формі і зі зброєю на різних заходах півострова. Ви навіть не уявляєте, наскільки..." — сказано у повідомленні.

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Відео викликало значний резонанс серед користувачів мережі. Коментатори почали засуджувати окупаційну "владу", порівнюючи їхні методи з нацистською Німеччиною.

"Підготовка гарматного м'яса йде повним ходом", "Нагадує хроніку гітлерівської Німеччини", "Мілітаристська педофілія", — пишуть вони.

''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму
''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму
''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму
''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму

Нагадаємо, раніше у мережі показали низку знакових фото дітей зі зброєю у Криму .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов до Керченського коледжу з рушницею та саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
покажите видео из детских лагерей азова, где дети в итоге клятву дают не государство, а нации. Так же вспомните эпичное выступление в школе с перерезанием глотки.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Галдобін Олександр, https://youtu.be/cuoMqILcO64 Причем в наших лагерях ничего нет про агрессию, ненависть и так далее.
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Галдобін Олександр
Галдобін Олександр
Plotnikov Alex, Тебе показала видео Украина предоставь свое видео
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Р Вячеслав
Р Вячеслав
Пичально, что у дитей забрали детство.
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