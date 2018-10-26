''Мілітаристична педофілія'': у мережі показали знакове відео з Криму

У мережі з'явилося відео, яке демонструє масовість мілітаризації дітей в окупованому Росією Криму.

Ролик про участь неповнолітніх у різних заходах з використанням зброї на півострові опублікували "Крим.Реалії".

"У зв'язку з останніми подіями ми вирішили простежити, як часто після анексії Криму можна побачити дітей у військовій формі і зі зброєю на різних заходах півострова. Ви навіть не уявляєте, наскільки..." — сказано у повідомленні.

У зв'язку з останніми подіями ми вирішили простежити, як часто після анексії Криму можна побачити дітей у військовій формі і зі зброєю на різних заходах півострова.



Ви навіть не уявляєте, наскільки... pic.twitter.com/pKnO3W6r2N — Крим. Реалії (@krymrealii) 25 жовтня 2018 р.

Відео викликало значний резонанс серед користувачів мережі. Коментатори почали засуджувати окупаційну "владу", порівнюючи їхні методи з нацистською Німеччиною.

"Підготовка гарматного м'яса йде повним ходом", "Нагадує хроніку гітлерівської Німеччини", "Мілітаристська педофілія", — пишуть вони.

Шок! З'явилося відео створених ЦРУ у врятованої від бІндер "рідній гавані" військових організацій для дітей. Під гаслом "У влади орлиної орлят мільйони", що прославляють герб США, їх навчають поводитися зі зброєю, накачують мілітарі-пропагандою і готують до терактів у навчальних закладах pic.twitter.com/dcAwMIXKCc — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 25 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у мережі показали низку знакових фото дітей зі зброєю у Криму .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов до Керченського коледжу з рушницею та саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.