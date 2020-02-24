У Миколаєві через сильні пориви вітру дерева повалило на землю, а також бурею зірвало дахи з будівель.

До кінця доби, 24 лютого, в місті оголосили штормове попередження, передає "Преступности.нет" (щоб подивитися відео, доскрольте ін кінця новини).

Так, на заводі "Океан" через ураганний вітер зіткнулися два величезних кораблебудівних крана. А біля обласного палацу культури вітром повалило кілька ялинок. По місту бурею повалила білборди. Також постраждали вивіски магазинів. Багато повалені дерева падали на припарковані авто.

Дерева повалило біля будівлі обласного палацу культури Преступности.нет

Дерева повалило біля будівлі обласного палацу культури Преступности.нет

У будівлі туалету біля залізно-дорожнього вокзалу повністю зірвало дах. Про постраждалих не повідомлялося. Відзначається, що будівля була нещодавно відремонтовано. У будівлі Будинку культури в Корабельному районі вітром зірвали дах, яка був відремонтований в 2016 році.

Також з облицювання будівлі Миколаївської міської ради через пориви вітру впало кілька металевих листів покриття. Через пориви вітру пошкодилася і частина даху будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру, що на вулиці Адміральська.

Знесло дах будівлі туалету на вокзалі Преступности.нет

Пошкодило дах у районного ДК Преступности.нет

У 11-му корпусі Національного університету імені Петра Могили розбилося вікно, а осколки скла потрапили всередину. Також частина даху, що злетіла з будівлі, впала на подвір'я корпусу вузу.

Вітер пошкодив дах у будівлі вишу Преступности.нет

Також буревій пошкодив пішохідний міст через річку. На даний момент він закритий для проходу.

Мост через ріку Преступности.нет

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич на в Facebook попередив, що в місті можливі перебої зі світлом і зв'язком.

"У місті погіршення погодних умов. Штормовий вітер накоїв вже багато бід, але попереду метеорологи прогнозують ще більше посилення. Можливі перебої зі світлом і зв'язком. Будьте уважними. Намагайтеся не виходити з приміщення, паркуйте автомобілі в безпечних місцях", – написав він.

Вітер зірвав вивіску магазину Преступности.нет

Білборд, що впав Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Дерева падали на авто Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Ураганний вітер в Миколаєві Преступности.нет

Ураганний вітер в Миколаєві Преступности.нет

Ураганний вітер в Миколаєві Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Повалені дерева в Миколаєві Преступности.нет

Ураганний вітер в Миколаєві Преступности.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 лютого різко погіршилися погодні умови, по всій країні вирував сильний вітер, лив дощ і сипав сніг.

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