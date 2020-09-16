Нового прокурора Тернопільщини вирішили звільнити після п'яного скандалу зі "свинями" – ЗМІ

Новопризначеного прокурора Тернопільської області Миколу Петришина нібито вирішили звільнити після скандалу з банкетом на роботі, де він, попередньо, вимагав "клятв вірності" від підлеглих і порівняв їх зі свинями.

Інформація про це 16 вересня з'явилася на місцевому порталі "Тернополяни". У коментарі OBOZREVATEL зампрокурора Олександр Божко сказав, що бачив повідомлення про нібито звільнення Петришина, але точних даних не знає.

"Я бачив інформацію, але коментувати не можу, бо не знаю. Тобто, мені нічого невідомо про результат", – відповів він.

Додамо, за даними адвоката Романа Маселка, саме Божко заперечив прокурору і вказав на неприпустимість його поведінки з колегами.

Місцеві ЗМІ зі свого боку пишуть, що 16 вересня в Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генеральної прокуратури України. Нібито за підсумками засідання Петришина попросили піти з посади.

"Офіційна причина звільнення, за нашими даними, – це непорозуміння з колегами, а неформальна – п'янка на робочому місці та невідповідна до посади прокурора області поведінка", – пише портал "Тернополяни".

Зазначимо, офіційно Петришина як прокурора Тернопільщини представили 14 вересня. Про його призначення стало відомо 11 вересня.

На його сторінці в Facebook будь-якої реакції на ймовірне звільнення немає. В останньому пості Петришин розповідав про призначення на посаду та спростовував звинувачення на свою адресу.

Як писав OBOZREVATEL, про скандал із Миколою Петришиним повідомив адвокат Роман Маселко. За словами юриста, прокурор у нецензурній формі погрожував колегам і, ймовірно, був п'яний.

На банкеті Петришин нібито змушував підлеглих "клястися йому у вірності і готовності виконувати будь-які накази". "А якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней", – написав Маселко.