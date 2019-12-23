Елітні авто та житло в Чорногорії: журналісти "розкопали" багатства топчиновника СБУ

Журналісти виявили у родичів 36-річного полковника СБУ Миколи Беззубенка безліч об'єктів нерухомості й автомобілів, які несумісні з їх офіційними доходами.

Відповідне розслідування про начальника першого управління економічної контррозвідки Служби безпеки опубліковано BIHUS info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Стверджується, що Беззубенко і його дружина Юлія живуть у престижному житловому комплексі в Києві на Печерську "Французький квартал". Квартира на 160 кв. м. записана на тестя полковника, який працює на заводі із зарплатою в 2000 гривень.

Беззубенко живе в житловому комплексі "Французький квартал" Колаж

На маму правоохоронця, яка працювала в лікарні, записана квартира в київській новобудові. Таке ж житло в тому ж будинку і ще одна нова квартира вартістю 4 млн гривень зареєстровані на тещу Беззубенка. За даними журналістів, жінка займалася тим, що торгувала на базарі.

Крім того, нещодавно СБУ виділила полковнику службову двокімнатну квартиру в одному з найдорожчих комплексів столиці "Джек-хаус".

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Хто отримав житло в елітній новобудові:

ексглава департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров;

ексзаступник голови СБУ Віктор Кононенко;

сім'я Миколи Беззубенка.

У BIHUS info також стверджують, що подружжя Беззубенків їздить на престижних автомобілях, які записані на їхніх родичів або сторонніх людей.

Микола Беззубенко і його дружина Юлія Наші гроші

Розслідувачі також заявили, що Юлія Беззубенко в 2015 році стала власницею двох апартаментів у Чорногорії. Можливо, компанія, пов'язана з родиною Беззубенків, будує в цій країні престижний житловий комплекс.

У 2016-му дружина Беззубенка стала власницею чотирьох юридичних фірм, які, за даними журналістів, обслуговували в основному бізнесменів із фармацевтичного ринку, діяльність яких контролює її чоловік, очолюючи управління економічної контррозвідки СБУ. Юристи Центру протидії корупції вважають, що тут є ознаки конфлікту інтересів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше один із директорів компанії DIAVITA Сергій Христинченко заявив, що два представники контррозвідки СБУ – Микола Беззубенко і Роман Неговелов – посилаючись на свого тодішнього начальника Сергія Семочка нібито вимагали 250 тисяч доларів "відкату" за участь у тендері на закупівлю життєво важливих ліків для діалізу.

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