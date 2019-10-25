Заплатив 80 млн: скандальний Микитась вийшов із СІЗО

Колишній народний депутат і експрезидент державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні більш ніж 80 млн гривень Національної гвардії України, вийшов із СІЗО.

У п'ятницю, 25 жовтня, за нього було внесено заставу в розмірі 80 млн гривень, повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "РБК-Україна".

"Микитась вийшов із СІЗО. На нього вдягнули електронний браслет", – розповіли в САП.

Микитась вийшов із СІЗО під заставу 80 млн Вікіпедія

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомило екснардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном. На початку Микитасю призначили 5,5 млн грн застави, яка була внесена. Однак у зв'язку з серйозністю звинувачень суму змінили на 80 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівних тендерів.

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима та Мирослави Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал у Любечі Чернігівської області в зв'язку з погрозами голові однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал