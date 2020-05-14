Микитася відправили під домашній арешт: забудовник не заплатив заставу

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід скандальному забудовнику, колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обмеження діятиме два місяці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прокуратура вимагала змінити запобіжний захід з невнесеної застави у 100 млн грн на утримання під вартою. Сам Микитась заявив журналістам, що заставу вносити не збирається.

Максим Микитась

Тепер він найближчі два місяці зобов'язаний перебувати за місцем проживання з носінням електронного браслета і без можливості внесення застави.

Під будівлею суду протестували активісти. Вони скандували "Микитася на нари", в руках тримали плакати "Засновник будівельної піраміди Микитась має бути покараний!" та інші.

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