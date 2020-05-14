Микитася відправили під домашній арешт: забудовник не заплатив заставу
У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід скандальному забудовнику, колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Обмеження діятиме два місяці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Прокуратура вимагала змінити запобіжний захід з невнесеної застави у 100 млн грн на утримання під вартою. Сам Микитась заявив журналістам, що заставу вносити не збирається.
Тепер він найближчі два місяці зобов'язаний перебувати за місцем проживання з носінням електронного браслета і без можливості внесення застави.
Під будівлею суду протестували активісти. Вони скандували "Микитася на нари", в руках тримали плакати "Засновник будівельної піраміди Микитась має бути покараний!" та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зажадала взяти під варту Максима Микитася.