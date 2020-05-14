Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Микитася відправили під домашній арешт: забудовник не заплатив заставу

9.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід скандальному забудовнику, колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обмеження діятиме два місяці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прокуратура вимагала змінити запобіжний захід з невнесеної застави у 100 млн грн на утримання під вартою. Сам Микитась заявив журналістам, що заставу вносити не збирається.

Максим Микитась

Максим Микитась

Тепер він найближчі два місяці зобов'язаний перебувати за місцем проживання з носінням електронного браслета і без можливості внесення застави.

Під будівлею суду протестували активісти. Вони скандували "Микитася на нари", в руках тримали плакати "Засновник будівельної піраміди Микитась має бути покараний!" та інші.

Суд виніс нове рішення щодо скандального забудовника Микитася

Страна

Суд виніс нове рішення щодо скандального забудовника Микитася

Страна

Суд виніс нове рішення щодо скандального забудовника Микитася

Страна

Суд виніс нове рішення щодо скандального забудовника Микитася

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
39
2
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги