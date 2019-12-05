Брехав і витрачав на себе мільярди: новий гендиректор "Укрбуду" розкрив правду про Микитася

Генеральний директор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода викрив свого попередника, скандального київського забудовника Максима Микитася, який вийшов із СІЗО під 80 млн грн застави, в масштабній брехні і розкраданні грошей.

Відповідний пост він розмістив на сторінці в Facebook, показавши елітне авто бізнесмена і розібравши по пунктах його недавнє інтерв'ю (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Це одна з останніх машин Максима Микитася – Lamborghini Urus вартістю 700 000 доларів. Була першою в Україні. Є і броньований Майбах – за 600 тисяч доларів, є й Aston Martin – за 300 000. І це найпростіший приклад для відповіді на питання "Куди поділися гроші?" – обурився Майборода.

Авто Микитася Facebook Олега Майбороди

Він зазначив, що велика частина сказаного Микитасем в інтерв'ю в ефірі програми "Гаряча тема", яке вийшло 4 грудня, – брехня. Майборода озвучив ключові тези.

Зокрема, Микитась запевнив, що підписи на документах про продаж бізнесу нібито підроблені. Він стверджує, що "Укрбуд" досі належить йому.

"Так чому мовчав два місяці? Що заважає провести експертизу? І все стане на свої місця! Микитась хотів отримати гроші одразу, а там хоч трава не рости! Все, що його цікавить, – це гроші, а не долі людей", – прокоментував Майборода.

Новий гендиректор "Укрбуду" звернув увагу на те, що Микитась фактично визнав, що він причетний до скандального будівництва Шулявського шляхопроводу і "спілкується з криміналом". "Ось тут точно не збрехав! Причому обговорював і моє вбивство, і ліквідацію свідків у справі з квартирами для Нацгвардії", – зазначив Майборода.

Майборода розкрив правду про Микитася Facebook Олега Майбороди

Він також розповів, що Микитась сам провалив домовленості про інвестування в "Укрбуд", прикриваючись "внутрішніми проблемами".

"В ефірі програми "Гроші" на "1+1" він заявив, що нічого не продавав, але вже через кілька тижнів, коли його заарештовували в суді, Микитась кілька разів наголосив журналістам, що жодного відношення до "Укрбуду" не має! Чому? Та тому що всі ці два місяці після продажу бізнесу він намагається виторгувати собі грошей наперед, розуміючи, що не йому ж відповідати перед 13-ма тисячами людей, які купили квартири, а директорам!" – обурився Майборода.

"Проблеми з "Укрбудом" почалися не вчора, а тривають уже багато років. І основна проблема в тому, що Микитась, який тепер зі скорботним обличчям роздає інтерв'ю і розповідає, як у нього все "віджали", з самого початку плутав оборотні кошти з прибутком. За нормальної кон'юнктури ринку це сходило з рук, але при виникненні проблем одразу став утворюватися серйозний грошовий дефіцит", – додав новий гендиректор.

Новий гендиректор "Укрбуду" розкрив правду про Микитася Європейська правда

За його словами, замість того, щоб вирішити проблеми компанії, Микитась вклав вкрадені гроші в себе. "Наприклад, будинок на Осокорках обійшовся в 160 млн гривень. Різної нерухомості для себе він прикупив ще на 500 млн. Любив красиві речі: купити годинник за 300 тисяч доларів або машину за 630 тисяч євро – легко! Його Lamborghini Urus (із номером року народження Микитася) був перший в Україні. Одним із найдорожчих захоплень виявилася політика – перемога на одних виборах і програш на інших коштували більше 300 млн грн! Ну, і вишенька на торті – 1,5 млрд гривень було витрачено на покупку різних активів, які, крім збитків нічого не принесли", – підсумував Майборода.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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