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7 лютого • оновлено в 08:48
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"Мій мене 8 разів зґвалтував!" 13-річна вагітна школярка з Рівненщини вразила одкровенням. Відео

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13-річна школярка Софія з Рівненщини, яка завагітніла від вітчима, розповідала однокласниці у школі-інтернаті, що чоловік матері зґвалтував її вже вісім разів.

Про це заявили мати дівчинки, яка навчається разом із постраждалою семикласницею, в ефірі програми "Говорить Україна". За її словами, Софія поцікавилася у її дочки, чи не ґвалтує її вітчим, а, отримавши негативну відповідь, зітхнула: "А мій мене вже вісім разів!" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
На Рівненщині 13-річна школярка завагітніла од вітчима: розігралася трагедія. Відео

Сестра розповіла, що Софія "спить із вітчимом"

Сестра розповіла, що Софія "спить із вітчимом"

Скріншот із відео

Подібне розповіла і сестра вагітної – 12-річна Віка. За її словами, Софію вітчим любив понад усе і навіть подарував їй телефон.

"Він їй усе купує, бо вона з ним спить, а я не сплю..." – сказала дівчинка у розмові із вчителькою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчинка зараз на шостому місяці вагітності. Вона приховувала від усіх цей факт, доки класна керівниця не помітила живіт.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Рівне
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
гуманоид расчухался пригревшись. когда же вы, бесы человекоподобные уймётесь.
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0
0
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дислайками х о х л у ш е к-б л я д е й не изменишь.Бггг
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1
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Такого зверя на цепь и с кастрацией до конца его дней.
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