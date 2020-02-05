"Мій мене 8 разів зґвалтував!" 13-річна вагітна школярка з Рівненщини вразила одкровенням. Відео

13-річна школярка Софія з Рівненщини, яка завагітніла від вітчима, розповідала однокласниці у школі-інтернаті, що чоловік матері зґвалтував її вже вісім разів.

Про це заявили мати дівчинки, яка навчається разом із постраждалою семикласницею, в ефірі програми "Говорить Україна". За її словами, Софія поцікавилася у її дочки, чи не ґвалтує її вітчим, а, отримавши негативну відповідь, зітхнула: "А мій мене вже вісім разів!" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сестра розповіла, що Софія "спить із вітчимом" Скріншот із відео

Подібне розповіла і сестра вагітної – 12-річна Віка. За її словами, Софію вітчим любив понад усе і навіть подарував їй телефон.

"Він їй усе купує, бо вона з ним спить, а я не сплю..." – сказала дівчинка у розмові із вчителькою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчинка зараз на шостому місяці вагітності. Вона приховувала від усіх цей факт, доки класна керівниця не помітила живіт.

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