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18 грудня • оновлено в 14:44
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Нові факти про здоров'я потерпілого під Радою підполковника: дружина розповіла про стан офіцера

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Підполковнику Нацгвардії Юрію Кулинці, що постраждав у сутичках під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, не робитимуть трепанацію черепа.

Як повідомила OBOZREVATEL його дружина Олена Кулинка, стан здоров'я підполковника нормальне: "Мій чоловік почувається добре".

Прессекретар Нацгвардії Вадим Голуб також повідомив, що операцію потерпілому робити не будуть. "Поки необхідність трепанації черепа не підтвердилася", – сказав він OBOZREVATEL.

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Судячи з декларації підполковника, він орендує у Києві невелику квартиру. А його дружина проживає в Черкасах. Там вона працює у міській раді бухгалтером у департаменті ЖКГ. У Юрія Кулинки також є земельна ділянка у 1200 кв. м у Черкаській області.

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Сім'я живе на зарплату – в минулому році підполковник отримував в середньому 18700 грн на місяць, його дружина – 20800 грн. У родині є старенький Mercedes-Benz Vito, який вони придбали у 2012 році.

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Раніше Юрій Кулинка служив у Черкасах. Будучи ще на посаді майора і заступника командира частини з громадської безпеки він вчив нацгвардійців охороняти інкасаторські машини банків.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Всього під парламентом постраждали 17 правоохоронців і двоє мітингувальників, одному з яких влучили бруківкою в око. Про це повідомила поліція.

  • В районі мітингів на вулиці Інститутській померла людина. Це трапилося ще до початку сутичок. Поліція повідомила, що причина смерті - серцевий напад. Ним виявився тричі судимий Павло Боков.

  • Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вступив у суперечку з журналістом Андрієм Павловським, назвав його дегенератом і постукав йому по лобі.

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на сутички під парламентом через відкриття ринку землі. Він сказав, що там лунають політичні гасла.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Київ
Теги
мітинг Верховна Рада України протест Національна гвардія
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А неплохо бухгалтеры ЖКХ зарабатывают.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе....___
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще одни онижедети?
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