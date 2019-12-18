Нові факти про здоров'я потерпілого під Радою підполковника: дружина розповіла про стан офіцера

Підполковнику Нацгвардії Юрію Кулинці, що постраждав у сутичках під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, не робитимуть трепанацію черепа.

Як повідомила OBOZREVATEL його дружина Олена Кулинка, стан здоров'я підполковника нормальне: "Мій чоловік почувається добре".

Прессекретар Нацгвардії Вадим Голуб також повідомив, що операцію потерпілому робити не будуть. "Поки необхідність трепанації черепа не підтвердилася", – сказав він OBOZREVATEL.

Зіткнення під Радою

Судячи з декларації підполковника, він орендує у Києві невелику квартиру. А його дружина проживає в Черкасах. Там вона працює у міській раді бухгалтером у департаменті ЖКГ. У Юрія Кулинки також є земельна ділянка у 1200 кв. м у Черкаській області.

Зіткнення під Радою

Сім'я живе на зарплату – в минулому році підполковник отримував в середньому 18700 грн на місяць, його дружина – 20800 грн. У родині є старенький Mercedes-Benz Vito, який вони придбали у 2012 році.

Зіткнення під Радою

Раніше Юрій Кулинка служив у Черкасах. Будучи ще на посаді майора і заступника командира частини з громадської безпеки він вчив нацгвардійців охороняти інкасаторські машини банків.

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