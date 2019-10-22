"Прихистив" пресмарафон Зеленського: співвласника Kyiv Food Market запідозрили у масштабному розкраданні

Підозрюваного в розкраданні з ДП "Укрзалізниця" ресторатора Михайла Бейліна, який є співвласником Kyiv Food Market, відправили під нічний домашній арешт.

Про це з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Кравця повідомляє "Слово і діло".

Відповідне рішення у справі про можливе заволодіння Бейліном коштами філії ДП "Укрзалізниця" "Укрзалізничпостач" ухвалила 17 жовтня суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка.

Михайла Бейліна відпустили під домашній арешт Новое время

На Бейліна поклали також ряд обов'язків: не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу; прибувати на першу вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними в зазначеному кримінальному провадженні, обвинуваченими в скоєнні одних і тих же кримінальних злочинів, а також здати на зберігання закордонного паспорта.

Бейлін – власник мережі ресторанів La Famiglia і співвласник Kyiv Food Market, де президент Володимир Зеленський проводив пресмарафон. У 2015-2016 роках ресторатор був позаштатним радником тодішнього глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресмарафон Зеленського в Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня. Президент розмовляв із журналістами протягом 14 годин.

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