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22 жовтня • оновлено в 19:21
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"Прихистив" пресмарафон Зеленського: співвласника Kyiv Food Market запідозрили у масштабному розкраданні

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Підозрюваного в розкраданні з ДП "Укрзалізниця" ресторатора Михайла Бейліна, який є співвласником Kyiv Food Market, відправили під нічний домашній арешт.

Про це з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Кравця повідомляє "Слово і діло".

Відповідне рішення у справі про можливе заволодіння Бейліном коштами філії ДП "Укрзалізниця" "Укрзалізничпостач" ухвалила 17 жовтня суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка.

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Михайла Бейліна відпустили під домашній арешт

Михайла Бейліна відпустили під домашній арешт

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На Бейліна поклали також ряд обов'язків: не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу; прибувати на першу вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними в зазначеному кримінальному провадженні, обвинуваченими в скоєнні одних і тих же кримінальних злочинів, а також здати на зберігання закордонного паспорта.

Бейлін – власник мережі ресторанів La Famiglia і співвласник Kyiv Food Market, де президент Володимир Зеленський проводив пресмарафон. У 2015-2016 роках ресторатор був позаштатним радником тодішнього глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресмарафон Зеленського в Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня. Президент розмовляв із журналістами протягом 14 годин.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
Укрзалізниця
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