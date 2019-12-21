Злякався 150 снайперів? Спливла сенсація про втечу Януковича з України

Президент України Віктор Янукович нібито втік з країни після дзвінка пранкера, який пригрозив йому розправою українських праворадикальних снайперів.

Про це OBOZREVATEL повідомив чоловік, який попросив розповісти історію про пранкера Михайла Шекету. За словами оповідача, саме Шекета зміг 20 лютого 2014 року змусити покинути країну президента.

"Після розстрілів на Майдані Віктор Янукович зі своїм оточенням планували прилетіти до Харкова і виступити перед українцями. Це могло бути початком створення "Харківської народної республіки", ґрунт для цього вже готувався. Розуміючи це, він подзвонив черговому з харківського УВС, назвався генералом Миколою Маломужем і передав інформацію про те, що близько 150 снайперів з радикального крила націоналістів їдуть "зустрічати" Януковича.

І нібито є 100% дані про ліквідацію президента відразу з декількох точок під час його виступу у Харкові. Інформацію продублювали начальнику УВС області, а також Геннадію Кернесу і Михайлу Добкіну", – розповів чоловік.

Далі він набрав Леоніда Кравчука і повідав про плани розстріляти Януковича: "Потім Кравчук набрав Андрія Клюєва (на той час главу Адміністрації президента) і розповів йому про підготовку замаху на президента. За словами нашого оповідача, це було вагомим аргументом для того, щоб оточення Януковича поспіхом евакуювалося".

OBOZREVATEL зв'язався з Кравчуком, він факт дзвінка підтвердив. "Мені подзвонила людина, назвалася головою якогось комітету, почала згадувати "план Чаушеску". Я деталі не дуже пам'ятаю. Мовляв, готується серйозна акція проти Януковича.

На той час я не був посадовою особою, тому пообіцяв набрати Януковича і розповісти про це. До нього додзвонитися не зміг, тому набрав Андрія Клюєва. Розповів усе, що мені було відомо із цього дзвінка. Все, на цьому моя роль закінчилася", – розповів Кравчук.

Чи вплинула розказана їм історія на втечу Януковича, Кравчук сумнівається: "Не думаю. Клюєв мені сказав, мовляв, таких дзвінків або повідомлень на той час було багато. Тому не думаю, що вони це сприйняли серйозно. Тим більше, що я не зміг додзвонитися тій людині, яка мене спочатку набирала".

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