''Міг стати свідком'': спливли подробиці звірячого вбивства вчителя під Одесою

У селі Троїцьке Одеської області по-звірячому вбили колишнього вчителя математики. На тілі літнього чоловіка виявили множинні колото-різані рани.

Детальніше про надзвичайну подію OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі.

Труп був знайдений під час похорону на території кладовища учасниками траурної процесії. Люди звернули увагу на калюжу крові, і помітили руку, що стирчала з кущів.

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Убитий - 72-річний Іван Чебан. Він багато років працював учителем математики, а також учителем початкової школи.

Люди відгукуються про нього дуже добре.

"З Іваном Івановичем я працювала майже десять років. Прекрасна людина і вчитель від бога, без школи працювати не міг. Навіть перебуваючи на пенсії продовжував деякий час вести уроки. Його дуже поважали в районі, до нього часто приходили за порадою студенти вузів", - розповіла OBOZREVATEL вчитель початкової школи Олена Єфімова.

Кладовище, де виявили труп - невелике, через нього часто ходять діти і дорослі. Сам загиблий жив поряд із кладовищем

"Можливо, що в той день він відвідав могили родичів, став свідком якоїсь події і його вбили. Не думаю, що у нього були вороги", - розповіла Єфімова.

Інші жителі припускають, що чоловіка пограбували і вбили наркомани.

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Жителі повідомили, що загиблий не викладає в школі з 2012 року. А останніми роками Чебан почав відвідувати баптистську церкву в с. Троїцьке. При цьому нічого поганого в цьому люди не бачили.

"У баптистів велика громада в нашому селі", - зазначили жителі.

У прес-службі ГУ Національної поліції Одещини OBOZREVATEL підтвердили, що на території сільського кладовища було знайдено труп чоловіка. Однак більше подробиць не розповіли, уточнивши, що оприлюднять деталі НП найближчим часом.

Це не перша НП у Троїцькому. У травні 2016 року екс-міліціонер і співробітник колонії В'ячеслав Лазарєв убив місцевого жителя Андрія Перекитного, батька двох дітей. Причиною конфлікту стало ДТП. Між водіями виник конфлікт, після чого екс-силовик до смерті побив свого опонента.

Раніше повідомлялося, що в с. Білолісся Одеської області водій вантажного мікроавтобуса переїхав півторарічного хлопчика. Дитина померла на місці.