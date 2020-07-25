От що добре вміє творити Кремль - то це міфи. Є для кремлівських технологів одна болюча тема - український Майдан. Майдан - як реальна українська революція, протест та боротьба за Європу, незалежну Україну, свободу та Гідність - дуже не зручний Москві. Їм треба створити інший міф - про "планований переворот", "ОПГ, яке планувало захопити і поділити владу" і тд...

Але найсмішніше, коли в це "майданівське ОПГ" Кремль записує людей, які на Майдані ніколи і не були, щоб потім видавати від їх імені "шокуючі подробиці".

Таких людей називають "підсніжниками", які в певний момент мають з’явитися з "одкровеннями"... З’явився. "Підсніжник" Жвані

Нагадаю, це той самий Жванія, який взагалі-то був членом фракції Партії Регіонів в парламенті рівно до того моменту, поки фракція не почала сипатися з початком активної фази Майдану. Він вийшов звідти з Інною Богословською після побиття студентів. І хотів мати якісь там розмови з громадською частиною Майдану. Ми з Єгоров Соболєвим добре пам’ятаємо, як частина таких людей приходила на "відверті розмови".

Але на Майдані їх не було. І не могло бути. Тому зараз смішно читати такі "зізнання" про Майдан, коли люди з Ради Майдану (список можна знайти в інеті) добре пам’ятають, хто там приймав рішення і як це було. Ну тобто "хлопець" і поруч не стояв з керівництвом Майдану, і максимум міг прийти хіба на екскурсію, і то - так, щоб не впізнали...

А далі я пам’ятаю як випадково зустріла Жванію на одному з ефірів. Я тоді була в Апараті РНБО. Роботи було неймовірно багато, але Жванія почав розказувати мені як він планує "ділити владу"... Звучало це чистим брєдом і абсурдом. Звісно, ні в якій владі "герой Майдану (як виявилося)" регіонал Жванія не з’явився. І, кажуть, що дуже образився.

А останнім часом більшість свого часу став проводити в Москві. "Україна молода" подає цікаві дані про перельоти Давида Жванії. Нижче вони в табличці.

Міф про Жванію-"майданівця"... Facebook Вікторії Сюмар

Напевно, під час частих відвідин Москви, там вирішили, що час скористатися ним для чергового етапу дискредитації Майдану, Порошенка, Турчинова і тд. І випустили "підсніжника"... Хоча ні, на "квіточку" він не схожий. Радше на консерву. Давню, добряче зіпсовану і від якої погано тхне.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.