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12 лютого • оновлено в 13:27
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"Ми зупинили найсильнішого ворога!" Загороднюк похвалився міццю ЗСУ на Донбасі

1.8т
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Глава Міноборони України Андрій Загороднюк впевнений, що українську армію можна і треба вважати дуже сильною і боєздатною, оскільки їй вдалося зупинити наступ Росії.

Таке висловлювання пролунало під час інтерв'ю журналісту Сергію Іванову. Відео виклав сам чиновник на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте).

"Ми зупинили дуже потужного ворога. Оскільки ми змогли це зробити, отже, справді у нас дуже потужна армія, набагато могутніша, ніж це може здатися", – сказав чиновник.

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ЗСУ

ЗСУ

"24"

При цьому Загороднюк наголосив, що порівнювати з іншими арміями світу українську дуже важко, оскільки у деяких справи з оснащенням значно кращі, ніж у нас.

"Але тим не менш, у них немає такого бойового досвіду, як у нас", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк заявив, що відповідальність за початок війни на Донбасі повністю лежить на главі Росії Володимирі Путіні.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Смерть свинорусам!!!!!
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6
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Стефанова, шапокляк, ты высралась как истинная нацистска, падаль костромская-рижская, ты квакаешь на киевском сайте, неужели с климаксом всё так печально и мозги вытекли через анал?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чернышевап Алина, на мове хрюкай, свинья фaшистская
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4
2
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Так получается что укр. "армия " является самой сильной на территории Украины? "Загороднюк подчеркнул, что сравнивать с другими армиями мира украинскую очень сложно, так как у некоторых дела с оснащением куда получше, чем у нас"
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5
1
Раскина Элла
Раскина Элла
Ну вот, всё хорошо же. Можно побеждать Россию.
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