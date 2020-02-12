"Ми зупинили найсильнішого ворога!" Загороднюк похвалився міццю ЗСУ на Донбасі

Глава Міноборони України Андрій Загороднюк впевнений, що українську армію можна і треба вважати дуже сильною і боєздатною, оскільки їй вдалося зупинити наступ Росії.
Таке висловлювання пролунало під час інтерв'ю журналісту Сергію Іванову. Відео виклав сам чиновник на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте).
"Ми зупинили дуже потужного ворога. Оскільки ми змогли це зробити, отже, справді у нас дуже потужна армія, набагато могутніша, ніж це може здатися", – сказав чиновник.
ЗСУ
"24"
При цьому Загороднюк наголосив, що порівнювати з іншими арміями світу українську дуже важко, оскільки у деяких справи з оснащенням значно кращі, ніж у нас.
"Але тим не менш, у них немає такого бойового досвіду, як у нас", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк заявив, що відповідальність за початок війни на Донбасі повністю лежить на главі Росії Володимирі Путіні.
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