"Ми оточені з трьох сторін": названа головна небезпека Росії для України

Росія має в своєму розпорядженні необхідні ресурси, щоб почати наступ проти України відразу з декількох напрямків, а не тільки на Донбасі.

Про це в ефірі ObozTV заявив історик і блогер Юрій Гудименко, коментуючи заяву глави РНБО Алескандр Турчинова про підготовку до масштабних військових дій з боку РФ.

"Росія дійсно сконцентрувала величезну кількість військ на наших кордонах. Ми з трьох сторін фактично оточені. Є угруповання в Придністров'ї, на півдні у нас Крим, на сході Донбас і в Білорусі теж є російські бази та угруповання", - зазначив він.

При цьому про підготовку масштабного вторгнення поки стверджувати рано, упевнений Гудименко.

"Але наша розвідка, а ми знаємо, що їй допомагають і американські розвідники, і європейські розвідники, вони поки не б'ють тривогу щодо можливого наступу з будь-якого напрямку, крім Донбасу. Підготовка до наступу завжди помітна. Це завжди йде активне підвезення боєприпасів, пального, перегрупування медиків, обслуговуючого персоналу. Тому зараз ми можемо говорити, що кілька російських армій стоять на наших кордонах, але про підготовку до масованої атаки з декількох сторін, ми поки не можемо про неї говорити", - вважає історик.

За його словами, в подальшому все залежатиме від позиції глави РФ.

"Цей курок фактично знаходиться в голові Володимира Путіна. Його може спустити тільки страх перед втратою влади. Коли у Путіна падає рейтинг довіри, він каналізує це незадоволення мас в якісь війни, анексії. Поки його підтримка впала, але загрози його владі немає. він нероздільний цар в РФ і якщо трон під ним дійсно захитається, то це може стати проблемою для нас", - підсумував блогер.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що на Донбасі спостерігається рекордна за останній час кількість обстрілів, що може свідчити про підготовку до масштабних військових дій з боку Росії.