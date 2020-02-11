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11 лютого • оновлено в 11:02
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"Ми вже заходили": Ярош заявив, що Донецьк і Луганськ могли звільнити у 2014 році

9.4т
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У 2014 році Україна мала всі шанси звільнити захоплені російськими терористами Донецьк і Луганськ. Для цього необхідно було мобілізувати всі ресурси і ввести воєнний стан.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найбільшою помилкою було неоголошення воєнного стану в 2014 році для досягнення мети – звільнення наших територій. І хто пам'ятає те перше перемир'я десятиденне, яке дозволило колаборантам російським і росіським військам навіть підтягнутися, так званим "добровольцям" їхнім. Власне це був початок затяжної всієї кампанії", – зазначив він.

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Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

Скріншот відео

Ярош підкреслив, що в той період за умови мобілізації всіх ресурсів і за такого народного підйому, який був на той момент, Україна могли звільнити окуповані частини Донецької та Луганської областей.

"Крим ні – Донецьк, Луганськ могли. Я зі своїми бійцями в Донецьк заходив, "Айдар" заходив практично вже в Луганськ. І накази про відведення – це було нелогічно. Не можна в усьому домовитися. Політика, так, безумовно там є домовленості, і в геополітиці теж. Але часом потрібно виявляти політичну волю, жертвувати багатьма речами, деякими амбіціями і доводити до логічного завершення", – поділився командувач УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Ярош Яніна Соколова
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Kurkin Alexandr
Kurkin Alexandr
Ага, педру сказали что липецкую фабрику отберут!(
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Хорошо, что вернули самолеты в 2014 в Крыму - невиновное гражданское население не пострадало. Задумка эрефии была чтобы разжечь конфликт и затем пут. ин на белом надувном танке - освободитель. Не срослось. Агрессор для всего мира - агрессор. И санкции эрефии как награда - нате и распишитесь...
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sadyk alex
sadyk alex
молодец.
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