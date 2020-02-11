"Ми вже заходили": Ярош заявив, що Донецьк і Луганськ могли звільнити у 2014 році

У 2014 році Україна мала всі шанси звільнити захоплені російськими терористами Донецьк і Луганськ. Для цього необхідно було мобілізувати всі ресурси і ввести воєнний стан.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найбільшою помилкою було неоголошення воєнного стану в 2014 році для досягнення мети – звільнення наших територій. І хто пам'ятає те перше перемир'я десятиденне, яке дозволило колаборантам російським і росіським військам навіть підтягнутися, так званим "добровольцям" їхнім. Власне це був початок затяжної всієї кампанії", – зазначив він.

Дмитро Ярош Скріншот відео

Ярош підкреслив, що в той період за умови мобілізації всіх ресурсів і за такого народного підйому, який був на той момент, Україна могли звільнити окуповані частини Донецької та Луганської областей.

"Крим ні – Донецьк, Луганськ могли. Я зі своїми бійцями в Донецьк заходив, "Айдар" заходив практично вже в Луганськ. І накази про відведення – це було нелогічно. Не можна в усьому домовитися. Політика, так, безумовно там є домовленості, і в геополітиці теж. Але часом потрібно виявляти політичну волю, жертвувати багатьма речами, деякими амбіціями і доводити до логічного завершення", – поділився командувач УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що в березні 2014 року армія України могла стримати російську збройну агресію в Криму.

Перший етап спеціального плану навіть почав реалізовуватися, але потім його згорнули.

Аналогічну версію озвучив і колишній очільник Генштабу Віктор Муженко. За його словами, Україна могла би відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією у 2014 році.

Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план став реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.

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