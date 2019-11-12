"Ми вже не повернемося": Жданов побачив ознаки "повзучої окупації" Донбасу

Військовий експерт Олег Жданов переконаний у тому, що розведення сил на Донбасі сприяє "повзучій окупації" цих територій.

"Ми вже не повернемося на наші позиції", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

За словами експерта, "цього тижня розпочинається розмінування мінних полів, які стояли перед нашими позиціями і прикривали їх. І починається розбирання фортифікаційних споруд на колишніх місцях дислокації наших Збройних Сил".

"Ми вже не повернемося на наші позиції", – заявив Жданов

"Окопи будуть засипані, бліндажі засипані. Все, що було побудовано з дерев'яних чи бетонних споруд, буде розібране", – додав він.

Водночас Жданов переконаний, що "з того боку ніхто нічого не відводить". "У нас немає підтверджень навіть ОБСЄ. Вони не можуть сказати, скільки і чого там відведено, бо спостерігачів туди просто не пускають. Мінні поля перед позиціями ніхто не знімає", – впевнений він.

Експерт констатував: "Поки що ці території ми перетворили на сіру зону". Він вказав на небезпеку такої ситуації. "У Луганську вже точаться розмови про те, що туди треба вводити "поліцію" "ЛНР". Практично повзуча окупація триває", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, "народна рада" терористичної "ДНР" ухвалила "постанову", згідно з якою на території розведення військ у районі Петрівського будуть розміщені так звані військові підрозділи, якщо там з'явиться українська поліція.

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