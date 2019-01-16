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/Розслідування

"Ми всі знаємо": новий глава ОБСЄ ухилився у відповіді про окупантів Донбасу

2.3тЧитати матеріал російською

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який вперше прибув в Україну для поїздки на прифронтову територію, уникнув прямої відповіді з приводу воюючих на Донбасі.

На прес-конференції перед відвідуванням лінії розмежування він був надмірно дипломатичним, йдеться в сюжеті ТСН.

На питання про збройні формування, які воюють проти української армії в цьому регіоні, Лайчак відповів: "Ми всі знаємо. Давайте я дам відповідь на це питання, коли повернуся з лінії конфлікту, добре?".

"Справа не в моєму рішенні. Справа в документах ОБСЄ", - підкреслив він на уточнююче питання.

Нагадаємо, що Лайчак знаходиться вперше в Україні після вступу на посаду голови Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі. У Києві він назвав пріоритети ОБСЄ під час його каденції – це гуманітарна допомога постраждалим від війни і політичне рішення конфлікту в рамках Мінського процесу.

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В ОБСЄ підтвердили перемир'я на Донбасі: названа дата

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня 2018 року генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер назвав самопроголошені республіки "Л/ДНР" "повстанськими".

А колишній перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявляв, що Російська Федерація не є країною-агресором.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Лайчак
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
у ОБСЕ офис в центре Донецка офис и в своих отчётах они террористов и регулярную армию РФ не видят ... сами зайдите и прочитайте.
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andrei andrei
andrei andrei
Да ну нафик! Впишут в миротворец. Как он потом жить будет?😁
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Он не дурак что бы прямо отвечать в Украине на такие вопросы, могут загрызть из-за правды
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