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1 жовтня • оновлено в 22:03
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"Ми в ср*ному гетто": в Криму поскаржилися на реалії "русского міра"

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Окупанти масово будують паркани в містах анексованого українського Криму, що розлютило місцевих жителів.

Як повідомив у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец", зокрема, це спостерігається в Ялті та Євпаторії.

В останньому місті залізничний вокзал взагалі обнесли колючим дротом.

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Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Соцмережі

"Жителі окупованої Ялти продовжують захоплюватися озаборюванням. Просто одні екстремісти невдячні, не раді Росіюшці та її порядкам. Навіть до фотографій із парканами прифотошоплюють поліцаїв і ув'язнених", – зазначив блогер.

Ялта

Ялта

twitter.com/CrimeaUA1

"Ми в ср*ному гетто", "Росія. Країна парканів", "Рідна гавань, яку ми заслужили", "Треба вишки з кулеметами і другий периметр, інакше картина неповна", "Так виглядає русскій мір", – обурюються мешканці півострова в соцмережах.

Ялта

Ялта

twitter.com/CrimeaUA1

Євпаторія

Євпаторія

twitter.com/CrimeaUA1

"Ми в ср*ному гетто": в Криму поскаржилися на реалії "русского міра"

twitter.com/CrimeaUA1

"Ми в ср*ному гетто": в Криму поскаржилися на реалії "русского міра"

twitter.com/CrimeaUA1

Як писав OBOZREVATEL, у містах Росії висловили протест проти проявів агресії щодо України, залишивши ряд красномовних написів на стінах про анексію Криму і війну на Донбасі.

Так, на в'їзді в місто Тосно Ленінградської області невідомі залишили заклик "Повернемо Крим Україні", а на стеллі в місті Псков з'явився напис "Крим не наш".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна Ялта
Теги
Новини Криму Крим фотографии соцмережі
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Смешно,,,,поиски соломинки когда у самих такие бревна,,,украина сейчас вообще нечто дорог нет,везде какая то суть,денег чуть дальше Киева тоже немае,,,спрашивается вы совсем больные? Хотя и так все понятно
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руденко евгений
руденко евгений
как бы тут не пыхтели защитники России, а таки так. Я без злорадства, но процесс идёт. Нравятся им заборы и колючка. Это без скандала, просто констатация факта.
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руденко евгений
руденко евгений
Пигин Макс, ну что ж ты не поймёшь, что мир без проволоки - красивее, просто Красивее. А ещё есть такое слово: Воля. Когда поездишь по миру, где не видно полиции, а если видно то она улыбается, и нормальным людям не надо её опасаться, в другой мир не хочется. Это пропаганда?
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Пигин Макс
Пигин Макс
руденко евгений, Видимо, украинская пропаганда и твой мозг не пощадила. С Шапиро произошло тоже самое. Очень жаль...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Скучно. Надоели уже, и подобные потуги на скандал, давно уже никого не впечатляют. Вот если бы на этом заборе за яйца подвешенный висел сам крымский бендеровец, это было бы ново. А так, места где проводится реконструкция отгораживают, в целях безопасности. Это только у вас такого нет, поскольку ни фига не ремонтируют, вот вы и возбухаете от зависти.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Kirlackaj Viola, Его для начала нужно притащить в Крым...
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