"Ми в ср*ному гетто": в Криму поскаржилися на реалії "русского міра"

Окупанти масово будують паркани в містах анексованого українського Криму, що розлютило місцевих жителів.

Як повідомив у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец", зокрема, це спостерігається в Ялті та Євпаторії.

В останньому місті залізничний вокзал взагалі обнесли колючим дротом.

Ілюстрація. Анексія Криму Соцмережі

"Жителі окупованої Ялти продовжують захоплюватися озаборюванням. Просто одні екстремісти невдячні, не раді Росіюшці та її порядкам. Навіть до фотографій із парканами прифотошоплюють поліцаїв і ув'язнених", – зазначив блогер.

Ялта twitter.com/CrimeaUA1

"Ми в ср*ному гетто", "Росія. Країна парканів", "Рідна гавань, яку ми заслужили", "Треба вишки з кулеметами і другий периметр, інакше картина неповна", "Так виглядає русскій мір", – обурюються мешканці півострова в соцмережах.

Ялта twitter.com/CrimeaUA1

Євпаторія twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Крим. У коментарях жителі інших кримських міст додавали і свої фото. Ось, наприклад, ЖД вокзал окупованій росією Євпаторії - зазаборілі + колючий дріт https://t.co/1b4EnBGkFQ pic.twitter.com/wCQ3WYjYBj - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) October 1, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у містах Росії висловили протест проти проявів агресії щодо України, залишивши ряд красномовних написів на стінах про анексію Криму і війну на Донбасі.

Так, на в'їзді в місто Тосно Ленінградської області невідомі залишили заклик "Повернемо Крим Україні", а на стеллі в місті Псков з'явився напис "Крим не наш".

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