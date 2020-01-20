У Києві судитимуть водія BMW, якого чотири роки тому розстріляли копи

Голосіївський суд Києва 12 лютого розгляне справу водія BMW Ростислава Храпачевского. Саме він був за кермом автомобіля, який розстріляли копи під час погоні 7 лютого 2016 року.

Як розповів OBOZREVATEL адвокат пасажира Михайла Медведєва, який став жертвою події, Вадим Васильєв розповідає: за законом водієві загрожує до двох років позбавлення волі, проте Храпачевского також можуть виправдати.

"Думаю, складу злочину в діях Храпачевского немає, і його виправдають. Це лінія захисту поліції, яка в цій історії несе репутаційні втрати", – сказав адвокат Михайла Медведєва Вадим Васильєв.

Адвокат уточнив, що у Храпачевского по тих подіях кілька статусів. "Він є підозрюваним у справі про заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів. Одночасно він вчинив адміністративне правопорушення – порушив ПДР. До того ж він потерпілий від дій поліцейського Сергія Олійника, якого звинувачують в перевищенні службових повноважень, внаслідок чого загинув пасажир авто", – говорить Васильєв.

Адвокат Храпачевського Олександр Вольвак сказав, що справа про протидію Ростислава співробітникам поліції наближається до завершення. Але від подробиць відмовився, посилаючись на те, що це може зашкодити його клієнту.

6 лютого, як уже повідомляв OBOZREVATEL , буде суд над Олійником. У цьому кримінальному провадженні Храпачевскій проходить, як потерпілий від дій поліції. Крім того заявлений матеріальний позов в сумі 391 тис. грн за пошкоджену кулями машину, за кермом якої був Храпачевський. Вона належить бізнесменові Євгену Гальчевському. Нагадаємо, під час погоні поліцейські випустили 77 куль, 34 з них потрапили в машину.

У поліції вважають, що зброя була застосована адекватно, а справжній винуватець історії – Храпачевський. "Поліцейський мав підстави стріляти з метою примусової зупинки автомобіля, який створював небезпеку для інших учасників руху, водій якого не відповідав на вимогу поліції зупинитися. Але обережно, не наражаючи на небезпеку життя пасажира. Головний винуватець всього, що сталося – водій Ростислав Храпачевський", - сказав OBOZREVATEL спікер МВС Артем Шевченко.

Тим часом в сім'ї Медведєвих пробачили Ростислава. "Перші півроку ми взагалі не могли його бачити. Побоюючись нашої реакції, він навіть не прийшов на похорон Михайла. Я б тоді точно щось з ним зробив. Але з тих пір багато води утекло. Він просив у нас вибачення, стояв на колінах перед мамою. Він, як і я, вже одружився. Взагалі не п'є. Ростислава часто бачать на кладовищі у Мишка. Я сам з ним не перетинався, але бачив його машину. Та що вже там. Я теж водій. Якби в мою машину стріляли, я б теж намагався сховатися ", – говорить OBOZREVATEL брат загиблого Леонід Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в ніч на 7 лютого сталася погоня зі стріляниною, в результаті чого поліцейські були змушені відкрити попереджувальний вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув пасажир авто-порушника.

Головне управління Національної поліції в Києві оголосило Ростиславу Храпачевському повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Він підозрюється у протидії співробітникам поліції і хуліганстві за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

1 березня 2016 року Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжним заходом для Ростислава Храпачевского особисте зобов'язання. Але через 10 днів Київський апеляційний суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Печерський районний суд Києва вирішив взяти під арешт патрульного Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира BMW.

У грудні 2016 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції Києва Сергія Олійника. Його судять за трьома статтями - умисне вбивство, замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, перевищення службових повноважень

У квітні 2017 року Сергій Олійник, якому загрожує довічне, відновився на роботі в Національній поліції України

У Голосіївському суді Києва 6 лютого відбудеться чергове засідання у справі Олійника, де обиратимуть присяжних. Поки в суді не розглядалися докази, які не заслуховувалися свідки.

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