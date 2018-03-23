"Ми не знаємо": журналісти побували на "секретному об'єкті" в справі Савченко

У військовій частині А-0553 8-го полку спеціального призначення в Хмельницькому стверджують, що не бачили там переговірника Володимира Рубана і нардепа Надію Савченко.

Журналісти ТСН побували там для того, щоб з'ясувати, що військовим відомо про гучну справу. Саме ця частина фігурує як місце зберігання зброї Савченко та Рубана, а також їхніх переговорів з офіцерами щодо планів на масштабне кровопролиття у Києві.

З'ясувалося, що про фігуранта цих переговорів з прізвищем або позивним "Березень" там чують вперше.

"Якби хтось з офіцерів, ми б знали. Такого прізвища ми навіть не знаємо", - пояснили охоронці КПП на вході в частині.

Журналісти намагалися зустрітися з керівництвом військової частини і хотіли на власні очі побачити той кабінет, де була встановлена ​​прихована камера і записувалося показане у Верховній Раді відео. Однак на режимному об'єкті стороннім в цьому відмовили.

Яким саме чином арсенал потрапив на територію військової частини в Хмельницькому і зберігався там під контролем СБУ, з'ясувати так і не вдалося - керівництво цю інформацію не коментує, а чергові на КПП і військові, які там служать, запевняють, що Рубана та Савченко ніколи не бачили.

"Ми ж позмінно. Під час нашої зміни не було. Рубана я взагалі не знаю в обличчя, але Савченко впізнав бт. Тут на територію ніхто не зайде, навіть кішка - не те що Савченко б сюди проникла", - запевнив один з охоронців.

Як повідомляв "Обозреватель", у Шевченківському районному суді Києва 23 березня повинен початися суд над позафракційним депутатом Верховної Ради Надією Савченко. Ніч нардеп провела в будівлі СБУ.