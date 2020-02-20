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20 лютого • оновлено в 11:19
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"Ми не знаємо, хто винен": у ДБР розкрили деталі розслідування справи Майдану. Відео

1.4т
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Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, щоб притягнути до відповідальності винних осіб у справах Майдану.

Водночас правоохоронці мають намір покарати навіть тих, що переховуються за кордоном. Про це в Facebook заявила в.о. директорки ДБР Ірина Венедіктова.

"Перші смерті: Нігоян, Сеник, Жизневський – ми досі не знаємо, хто в них винен. 2,5 тисячі постраждалих, 78 загиблих цивільних громадян України, 13 загиблих правоохоронців. 14 тисяч томів справ кримінальних проваджень – всі ми хочемо знати правду, всі ми прагнемо справедливості", – нагадала вона.

ДБР розслідує справи Майдану

ДБР розслідує справи Майдану

Венедіктова пообіцяла довести до логічного й справедливого завершення розслідування справ, що пов'язані з трагічними подіями на Майдані в 2013-2014 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану й урядових силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
наврад ,шоб с.р.ав да впав,хиба хто таскане.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Спори - Рада ЗАПРЕТИТ ! Типа - не трожь святого - или Вы - предатели...
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