"Ми не пробачимо!" Названо ім'я героя, який загинув на Донбасі за Україну

У ході бойових дій на Донбасі в п'ятницю, 4 жовтня, загинув старший солдат Олег Ремінний зі складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України.

Він був механіком-водієм розвідроти, повідомила прес-служба 1-ї ОТБР на сторінці в Facebook.

"Із важким серцем повідомляємо, що 4 жовтня в результаті ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув наш побратим і друг", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація

Солдату було 33 роки. Він із міста Шпола на Черкащині. "Призвався на службу в 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти і з перших днів разом із бригадою захищав кордони країни на Донбасі", – відзначили в підрозділі.

"Він був щирим, він був справжнім. Він прагнув до миру і для цього боровся за перемогу. Він віддав своє життя за те, у що вірив, – за Україну, за свободу і честь українського народу. Олег загинув... Не стало одного з кращих синів України", – написали в 1-й ОТБР.

"Ми не пробачимо... Смерть ворогам!" – заявили в бригаді.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу терористи 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

4 жовтня "Л/ДНР" також відкрили вогонь на двох ділянках розведення.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!