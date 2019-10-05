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6 жовтня • оновлено в 18:02
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"Ми не пробачимо!" Названо ім'я героя, який загинув на Донбасі за Україну

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У ході бойових дій на Донбасі в п'ятницю, 4 жовтня, загинув старший солдат Олег Ремінний зі складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України.

Він був механіком-водієм розвідроти, повідомила прес-служба 1-ї ОТБР на сторінці в Facebook.

"Із важким серцем повідомляємо, що 4 жовтня в результаті ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув наш побратим і друг", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Солдату було 33 роки. Він із міста Шпола на Черкащині. "Призвався на службу в 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти і з перших днів разом із бригадою захищав кордони країни на Донбасі", – відзначили в підрозділі.

"Він був щирим, він був справжнім. Він прагнув до миру і для цього боровся за перемогу. Він віддав своє життя за те, у що вірив, – за Україну, за свободу і честь українського народу. Олег загинув... Не стало одного з кращих синів України", – написали в 1-й ОТБР.

"Ми не пробачимо... Смерть ворогам!" – заявили в бригаді.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу терористи 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

4 жовтня "Л/ДНР" також відкрили вогонь на двох ділянках розведення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС смерть Донбас Новини Донбасу фотографии
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Купили билет на концерт Кобзона?!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какая отвратительная рожа.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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