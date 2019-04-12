"Ми напоготові": в Канаді пригрозили Кремлю підводними човнами в Чорному морі

Канада в будь-який момент готова відправити Україні зброю для зміцнення позицій на Донбасі. Крім того, вона розглядає необхідність перекидання своїх підводних човнів у Чорне море для протистояння Росії.

Таку позицію на Київському безпековому форумі озвучив депутат парламенту Канади Джеймс Безан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зброя, яка чекає на те, щоб бути спрямованою на Схід, вона чекає ухвалення урядових рішень, але вона вже готова. Це стосується і протитанкових снарядів, і стрілецької зброї, але ми повинні ухвалити політичне рішення щодо того, щоб, нарешті, передати Україні цю зброю. Це навіть символічний крок, щоб показати Кремлю, що ми стоїмо напоготові", — рішуче сказав він.

Підводний човен "Военное обозрение"

Що стосується присутності в Чорному морі, то цей пункт Безан виділив як обов'язковий для стримування агресії Кремля.

"Ми також повинні посилювати свою присутність і в Чорному морі. Ми навіть говоримо про підводні човни, які зараз є в Середземному морі, але можуть несподівано з'явитися і в Чорному морі. Якщо у нас є домовленості і конвенції про те, що ми повинні брати участь у певних умовах у Чорноморському басейні, то ми будемо це робити. Якщо ми цього не зробимо, Путін намагатиметься все більше і більше просуватися по чужій території", — наголосив канадський депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському телебаченні запропонували захопити все узбережжя Азовського і Чорного морів в Україні в разі нестабільності після закінчення виборів. Злочинну ідею озвучив професор Московського державного університету міжнародних відносин Андранік Мігранян.

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