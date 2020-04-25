Про аварію на ЧАЕС, брехню у серіалі "Чорнобиль" і як це – бути в 200 метрах від пекла. Інтерв'ю з льотчиком-ліквідатором

Напередодні чергової річниці Чорнобильської катастрофи ObozTV поговорив з штурманом вертольоту, одним з членів екіпажів, які першими вилетіли на ліквідацію пожежі на Чорнобильській АЕС – Андрієм Мізьком.

Ліквідатор поділився подробицями тієї неймовірної операції, розповів про те, що насправді відбувалося на висоті 200 метрів від палаючого реактора четвертого енергоблоку і пояснив, у чому автори серіалу "Чорнобиль" погрішили проти істини (проскрольте до кінця сторінки, щоб подивитися відео).

Аварія на ЧАЕС

– За яких обставин ви опинилися на ЧАЕС?

– Тоді я був лейтенантом Військово-повітряних Сил ще Радянського Союзу, моя військова частина знаходилася під Виборгом, Ленінградський військовий округ. З 13 по 27 квітня 1986 року наша ескадрилья перебувала в місті Судак в Криму. Ми проходили підготовку в спеціальному центрі виживання льотного складу для того, щоб восени вийти в Афганістан.

27 квітня вранці, коли ми повинні були повертатися до своєї військової частини, по телевізору ми почули інформацію про те, що щось сталося в Чорнобилі, щось вибухнуло.

На той момент ніхто не розумів, що сталося насправді, і яка ціна цього всього. Ми повернулися до своєї військової частини. А коли 30 квітня весь наш полк підняли по тривозі, ми зрозуміли, що там дійсно щось серйозне.

До вильоту готувалися дві ескадрильї Мі-6 і дві ескадрильї Мі-8, але згодом прийшла телеграма зі штабу округу ВПС про те, щоб відрядити в місто Чернігів 8 екіпажів вертольотів Мі-6, які мають допуски до виконання польотів з вантажем на зовнішній підвісці. Як правило, це льотний склад першого-другого класу, тому що польоти з вантажем на зовнішній підвісці – це складний вид польотів.

Вертоліт Мі-6 militaryarms.ru

Полк, який базувався в Олександрії, був ближче всіх до епіцентру подій, тому його підняли першим. З 27 квітня по 3 травня вони працювали на реактор – кидали пісок, доломіт, свинець. Далі, з 3 травня, ми прийняли їх борти і продовжували на них працювати.

Ми виконували, може, більш розширені завдання, ніж перші Олександрійські екіпажі. Їх завдання було – суто польоти на реактор. Наше завдання було – перевезення різних вантажів і доставка їх у 30-кілометрову зону, а також безпосередньо польоти на реактор.

– Скільки років вам тоді було?

– 26.

– 27 квітня ви вперше почули про те, що сталося в Чорнобилі. У цей період – між 27 квітня та 3 травня – що ви чули про трагедію?

– Особливо думати було нічого. Ми готувалися туди відбути. Перед строєм зачитали списки екіпажів, які туди летітимуть. Це була збірна з двох ескадрилій, найбільш підготовлений льотний склад.

Нам сказали: "Ви, хлопці, туди ненадовго, буквально дня на три, відбомбитеся на реактор – і додому". Але виявилося не 3 дні, а 22 дні, поки нас не замінили інші екіпажі.

– Ви запитували, що вас там чекає, наскільки ймовірним є те, що можете загинути? Які запитання у вас виникали до людей, які вас посилали на реактор?

– Я відповім дуже просто. Ми люди військові, ми офіцери, ми приймали присягу. У нас стояло завдання, і ми повинні були його виконувати. Причому, виконували ми його чесно, розуміючи, що за нашою спиною – наші рідні і близькі, і вся Україна. А виявилося, не тільки Україна, але і вся Європа.

Звичайно, ми знали, що небезпечно, ми ж дорослі люди, ми професійні військові з вищою освітою. Але небезпека була на другому плані. Головне було – виконати те завдання, яке нам поставили.

– На той час у вас була дівчина, дружина?

– Так, я був одружений, моєму синові був рік.

– Як ви сказали дружині, що вас відправляють до Чорнобиля?

– Коли я відбував, дружина була вдома. Вона знала, що ми летимо. Але я трохи повернуся назад і розповім фрагмент тієї історії. Якщо перший тиждень там ми були на аеродромі майже безвилазно, без вихідних, потім екіпажу стали давати вихідний. Можна було вийти до Чернігова, в місто, зателефонувати додому. Тоді ж не було мобільних телефонів.

Я прийшов на пошту і подзвонив мамі. І хвилин 10 вона розповідала мені, що сталося. Вона знала, що на той момент я служив під Виборгом. Я слухав, а потім сказав: "Мам, ну, я, взагалі-то, тут недалеко, в 150 кілометрах".

Вона – пауза. А потім каже: "Ти що, там?" Я кажу: "Ну так". Знову пауза. А потім: "Ну хтось повинен це робити".

Моїй мамі зараз 80 років, і після показу американського серіалу "Чорнобиль" я вперше її запитав: "Мам, а ти пам'ятаєш, я тобі дзвонив звідти?" Вона каже: "Ну, звичайно, пам'ятаю. Звичайно, я хвилювалася, переживала".

Але вона у мене жінка мужня і стійка по життю завжди була і є.

– Якою була реакція дружини?

– Взагалі, ми не говорили, куди ми летимо. Летимо у відрядження – і все. Ніхто особливо не розповідав. У нас навіть жарти були – в авіації без цього ніяк. Хто летить – скажіть дружинам, нехай вам мішечки свинцеві шиють нижче, щоб берегти (сміється). Вдома навряд чи хтось щось говорив дружинам.

Всі запитують: які враження.

Звичайно, враження залишив найперший виліт на реактор. Але це, напевно, природно. Чому?

Основне орієнтування в армійській авіації – візуальне. Ти летиш і бачиш. Якщо літак піднімається на 10 тисяч, це занадто високо, дивитися внизу нічого. Тим більше, над хмарами. Але, як правило, коли ми летимо, нам все видно: життя, люди, машини, природа, птахи, тварини...

Ми кидали свинець – звичайний мисливський дріб по 10 кілограмів, які продавалися в мисливських магазинах. З усього Союзу його туди звезли літаками. Злітали на висоті 200 метрів, підлітали до містечка Прип'ять. І ось це перше враження, коли дивишся вниз: життя нібито є, а його немає.

З повітря Прип'ять – дуже гарне містечко. На той момент воно було молоде, населення було 50 тисяч, з них 17 тисяч – дітей. В основному це сім'ї людей, які обслуговували АЕС.

Підлітаєш – білизна на балконах колишеться на вітрі. Людям сказали: три дні – і ви повернетеся, тому ніхто нічого не брав з собою, тільки документи. Немає ні людей, ні тварин, все порожньо, кинуто. Досі у мене в пам'яті жовті Жигулі першої моделі – кинуті, з відчиненими дверцятами...

Ця обстановка трошки давила психологічно. Перший виліт був неприємний за своїми відчуттями.

При підльоті ми зв'язувалися з керівником польотів, який знаходився на даху готелю в Прип'яті, запитували вихід на бойовий курс.

– Пам'ятайте той епізод з серіалу "Чорнобиль", коли вертольоти піднімаються над реактором, і їм кажуть: не підлітали в зону 1 кілометра, тому що втратиться радіозв'язок. Але якщо не підлітати ближче, вони не могли б погасити пожежу. І в цей момент один з вертольотів втрачає зв'язок з іншими, падає і розбивається. Наскільки цей епізод списаний з реальності?

– Це неправда. Тому що в перших вильотах ніхто не загинув. Цей вертоліт Мі-8, капітан Воробйов там був командиром екіпажу, з Олександрійського полку – вони впали 2 жовтня, коли йшли роботи із встановлення та закриття саркофага.

– Чому впав вертоліт?

- За попередніми даними, тоді була дуже ясна сонячна погода, сонце сліпило очі екіпажу, і при підльоті вони не помітили, наскільки близько вони підлетіли до розпірок, до тросів, і зачепили їх лопастю.

Звісно, все сталося миттєво.

– Ви летіли прямо над реактором. Що це було?

– Ми йшли на висоті 200 метрів, тому що труба була – 170. Це чисто в цілях безпеки. Якби труба була 30 метрів, то ми б летіли на 50 метрах, щоб кинути точніше.

Там не було нічого незвичайного. Звичайний кратер, як ми його називаємо, що вибухнув, вивернутий. Дошки, цегла. Коли ми пролітали, був невеликий димок. Але навряд чи від вогню – може, від випаровування.

Ми робили скидання і йшли за трубу ліворуч, на майданчик, який знаходився в 12 кілометрах від реактора. Виходила карусель з вертольотів. Інтервал у нас був 2-3 хвилини.

Кадр з серіалу "Чорнобиль" hbo.com/chernobyl

Коли ми повернулися в частину, нас відразу відправили в госпіталь – не дали побути з родиною. Два тижні ми були там, туди приїжджали фахівці з Інституту ядерної фізики, нас всіх заміряли, обміряли, робили аналізи...

Я відчуваю себе здоровою людиною, але це не означає, що я здоровий. Я не знаю серед ліквідаторів здорових людей. Наведу простий приклад: хлопці, які вантажили нас – це ті так звані партизани, яких згідно режиму воєнного часу практично хапали вночі з квартир – і вперед, туди.

Якщо ми прилітали і могли прийняти душ, поспати хоча б 5-6 годин, то вони перебували на майданчику в 15 кілометрах від реактора, жили там, спали, їли, пили.

Коли вони нас завантажували, ми спочатку зависали, працювали гвинти, лопаті, піднімався пил – і вони всім цим дихали. Їх було близько 500 осіб, зараз вже половини людей немає на чолі з командиром батальйону.

– Коли у вас почалися перші проблеми зі здоров'ям?

– Я дуже добре це пам'ятаю. Через 5 років. У 1991 році у мене пішли перші симптоми, почалися спазми судин. Але треба було ще літати і літати, тому я не скаржився.

Я сказав про це лікарю, він мене направив в госпіталь авіації і космонавтики в Іркутськ. Я пройшов комісію, начебто нічого особливого у мене не знайшли.

Я політав ще 3 роки, а в 1994 році мене списали з польотів. Я залишився в армії начальником штабу, прослужив ще кілька років. Потім мене списали повністю.

А далі пішли конкретні проблеми, як і у багатьох моїх друзів.

Після серіалу "Чорнобиль" у нас в країні трошки по-іншому почали ставитися до чорнобильців, але коли знають, що ти справжній. Але скажу чесно: ми особливо ніде не говоримо, що ми вертолітники і літали на реактор. Тому що, якщо хтось це чує, махає рукою і каже: "Та що ви розповідаєте! Їх вже в живих нікого немає".

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