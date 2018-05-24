"Ми його збили": у головного супротивника Путіна розповіли про 4 роки брехні про Boeing-777

Очевидне стало офіційним. Так прокоментував дані оприлюдненого розслідування у справі про збитий Росією малайзійський Boeing-777 начальник штабу кандидата у президенти РФ Олексія Навального Леонід Волков.

"Отже, очевидне стало офіційним. Ми його збили. На нас нестерпна відповідальність. Могли чотири роки вибачатися, виплачувати компенсації, загладжувати провину. Замість цього чотири роки брехали, викручувалися, виставляли себе на посміховисько і ганьбу", - написав він у Twitter.

За його словами, брехня лише погіршила становище Росії:

"Тобто ось ці люди, які з самого початку знали, як усе насправді - починаючи, звичайно, з Путіна - вони все зробили найгіршим чином з усіх можливих. Ускладнювали роботу слідства, брехали, наводили тінь на тин, висували мільйон брехливих версій - ось для чого? Трагедія жахлива. Але навіть коли вже було зроблено те, що зроблено - якби в Путіні було б хоч трохи моралі, якби він спочатку зайняв мінімально моральну позицію - не було б санкцій, не було б жахливої ганьби для Росії, не було б конфлікту з усім світом", - написав Волков.

"Вони самі ж розтягнули ганьбу на багато років. Зробили Росію країною-ізгоєм. Країною, якій за замовчуванням ніхто не вірить, і все сказане сприймають як брехню і пропаганду. Вже б усі - крім рідних і близьких 298 загиблих, звичайно - думали б про інші біди і трагедії. Але Путін зробив все на зло Росії. Зумів у цій кошмарної ситуації максимально посилити проблему, зробити все якнайгіршим чином. Великий стратег. Всіх переграв", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, родичі жертв катастрофи малайзійського літака Boeing-777, який був збитий у небі над Донбасом у липні 2014 року з російської зброї, написали відкритий лист, в якому винуватцями трагедії назвали керівництво Росії і закликали Кремль не ухилятися від відповідальності, а визнати результати розслідування.