"Ми хочемо вижити!" Боєць ЗСУ зробив заяву про "перемир'я" на Донбасі

"Хлібне" перемир'я на Донбасі – "політичний реверанс", що не несе іншого смислового навантаження.

Зміна влади в Україні ніяк не скоригувала плани Кремля: вони залишилися незмінними. Таку думку OBOZREVATEL висловив боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар.

"До всіх цих перемир'їв я ставлюся, як до політичного реверансу, який не несе ніякого іншого смислового навантаження. Домовленості, підписані терористами, яких озброює Росія, однозначно не будуть діяти. Вони не варті паперу, на якому написані", – заявив він.

Бійці ЗСУ, ілюстрація Instagram military_tv_ua

Кобзар переконаний: незважаючи на оновлення влади, "мета Путіна залишилася незмінною: Україна повинна зникнути як суверенна незалежна держава. Тому всі його діяння – політичні, економічні, військові – підкоряються тільки цій меті".

"Будь-яка влада в Україні – це влада незалежної України, а їм незалежна Україна не потрібна. Їм потрібна васальна Україна – "південно-західний край у складі Росії". Іншого порядку денного в Росії не буде. Принаймні, допоки там не зміниться влада", – зауважив артилерист.

У цьому контексті він підкреслив: "Наші вороги хочуть нас знищити. Ми хочемо вижити. І ці два постулати дають не так вже й багато простору для компромісу".

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на "хлібне" перемир'я.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram