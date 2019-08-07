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"Ми хочемо вижити!" Боєць ЗСУ зробив заяву про "перемир'я" на Донбасі

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"Хлібне" перемир'я на Донбасі – "політичний реверанс", що не несе іншого смислового навантаження.

Зміна влади в Україні ніяк не скоригувала плани Кремля: вони залишилися незмінними. Таку думку OBOZREVATEL висловив боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар.

"До всіх цих перемир'їв я ставлюся, як до політичного реверансу, який не несе ніякого іншого смислового навантаження. Домовленості, підписані терористами, яких озброює Росія, однозначно не будуть діяти. Вони не варті паперу, на якому написані", – заявив він.

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Бійці ЗСУ, ілюстрація

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Кобзар переконаний: незважаючи на оновлення влади, "мета Путіна залишилася незмінною: Україна повинна зникнути як суверенна незалежна держава. Тому всі його діяння – політичні, економічні, військові – підкоряються тільки цій меті".

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Перемир'я? Кремлівських найманців треба знищувати!

"Будь-яка влада в Україні – це влада незалежної України, а їм незалежна Україна не потрібна. Їм потрібна васальна Україна – "південно-західний край у складі Росії". Іншого порядку денного в Росії не буде. Принаймні, допоки там не зміниться влада", – зауважив артилерист.

У цьому контексті він підкреслив: "Наші вороги хочуть нас знищити. Ми хочемо вижити. І ці два постулати дають не так вже й багато простору для компромісу".

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на "хлібне" перемир'я.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Перемир'я на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Андрій Кобзар Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Хотите выжить- идите домой
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филипп филипыч
филипп филипыч
"террористами, которых вооружает Россия" получается они понимают что воюют с такими же украинцами. и понимают что продолжение боев в интересах России (ну раз она их вооружает). стало быть мир России не нужен. Ну если вы так ненавидите Россию то сделайте то что ей не нужно. Устройте мир. договоритесь со своими согражданами сидящими в окопах напротив. в чем дело? почему действуете в интересах России?
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CARGO 100
CARGO 100
Им нужна вассальная Украина – "Юго-западный край в составе России". Так лучше отдайте по мирному, без жертв ...
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