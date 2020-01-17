"Ми горимо!" У Львові почалася пожежа в найбільшому ТРЦ

У Львові відбулося задимлення в торгово-розважальному центрі "Форум Львів".

На кадрах можна почути звуки сирени. Люди в подиві, а деякі в паніці, поспішили покинути будівлю.

Дехто припускає, що в одному із закладів молга статися пожежа. Також є версія, що загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо".

Пізніше інші очевидці стали стверджувати, що загорівся гриль в барі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Київ потрясла страшна НП в ТРЦ Ocean Plaza, де прорвало тепломережу і залило окропом перший поверх. Постраждали більше десяти чоловік. Але незабаром з'ясувалося, що в столиці є багато інших аварійних ділянок.

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