Головна Новини
2 лютого • оновлено в 23:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Ми дуже боїмося": Зеленський вказав на підступний план Ірану після катастрофи МАУ

5.1т
Читати матеріал російською

Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в коментарі "ТСН.Тиждень", зазначивши, українців чекають в Ірані вже у понеділок, 3 лютого.

"Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер чорні скриньки.

Ні, ми хочемо взяти ці скриньки, і про це ми говорили з представником іранської сторони, і він сказав – якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо. Я сказав – мені ваш президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і зможемо взяти чорні скриньки", – розповів Зеленський.

Новини
Іранці всі бачили! Опублікувано сенсаційний запис розмови про трагедію з літаком МАУ

Він зазначив, що якщо українські фахівці відправляться до Ірану, то повинні обов'язково мати мандат, що зможуть забрати "чорні ящики" в разі неповної розшифровки.

Також він розповів, що Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців, проте отримав відмову. Україна піде в міжнародний суд.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОП

Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня з'ясувалося, що Іран приховував правду по збитому українському літаку, в тому числі від лідера держави Хасана Рухані. Той, дізнавшись причину, був в люті, зажадав розповісти про це світу, і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а типа у нас есть аппаратура и специ для их росшифровки,клокнада еб.учая навеки.короче висяк и глухарь .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Отдайте малазийские ящики владельцам, только потом чирикайте.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мы договорились, что будут привлечены наши специалисты, но мы боимся, что нам "черные ящики" не отдадут, если их не расшифруют, поэтому наши специалисты должны иметь мандат забрать"черные ящики", если их не расшифруют. Об этом мы договаривались. Как хитро гарант хочет запутать своё свидомое стадо. Где-то уже затаилась зрада.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги