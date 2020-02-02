"Ми дуже боїмося": Зеленський вказав на підступний план Ірану після катастрофи МАУ

Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в коментарі "ТСН.Тиждень", зазначивши, українців чекають в Ірані вже у понеділок, 3 лютого.

"Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер чорні скриньки.

Ні, ми хочемо взяти ці скриньки, і про це ми говорили з представником іранської сторони, і він сказав – якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо. Я сказав – мені ваш президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і зможемо взяти чорні скриньки", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що якщо українські фахівці відправляться до Ірану, то повинні обов'язково мати мандат, що зможуть забрати "чорні ящики" в разі неповної розшифровки.

Також він розповів, що Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців, проте отримав відмову. Україна піде в міжнародний суд.

Володимир Зеленський ОП

Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня з'ясувалося, що Іран приховував правду по збитому українському літаку, в тому числі від лідера держави Хасана Рухані. Той, дізнавшись причину, був в люті, зажадав розповісти про це світу, і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.

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