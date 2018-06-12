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"Ми будемо захищати "Л/ДНР": на КремльТВ пригрозили Україні крахом

4.1тЧитати новину російською

Лідер російського пропагандистського руху "Суть времени" Сергій Кургінян заявив, що якщо Україна введе війська на територію так званих ДНР і ЛНР, то це закінчиться крахом української державності.

Сергій Кургінян

"Якщо це вторгнення почнеться, тоді воно загрожує крахом української державності і всім іншим. Відповідь буде нещадною та повною", - заявив він в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія 1".

За його словами, Росія нібито зможе захистити території "ДНР" і "ЛНР", а численна українська армія не зможе їм перешкодити.

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"Ми будемо захищати "ДНР" і "ЛНР" від повноцінного вторгнення і геноциду, який передбачає залучення від 60 до 100 тисяч українських військовослужбовців і близько тисячі одиниць техніки", - висловився Кургінян.

Також він додав, що в разі активізації українських військ, Росія нібито зможе почати вільне правління на території, що не належить їм.

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"Ніякі провокації ніколи не спонукають нас ні до чого, це ви повинні запам'ятати. Ці провокації будуть придушені силами корпусів "ДНР" і "ЛНР", які мають високу боєздатність, власні сили. Якщо ви сунетесь туди десятками тисяч людей і тисячею танків, ви повинні попрощатися зі своєю державністю після цього", - цинічно заявив пособник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один з топ-пропагандистів Кремля вирішив оскаржити незалежність України.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да что ж этим оркам все не ймется твари,да когда жы ва мрази повыздыхуете
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