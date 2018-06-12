"Ми будемо захищати "Л/ДНР": на КремльТВ пригрозили Україні крахом

Лідер російського пропагандистського руху "Суть времени" Сергій Кургінян заявив, що якщо Україна введе війська на територію так званих ДНР і ЛНР, то це закінчиться крахом української державності.

Сергій Кургінян

"Якщо це вторгнення почнеться, тоді воно загрожує крахом української державності і всім іншим. Відповідь буде нещадною та повною", - заявив він в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія 1".

За його словами, Росія нібито зможе захистити території "ДНР" і "ЛНР", а численна українська армія не зможе їм перешкодити.

"Ми будемо захищати "ДНР" і "ЛНР" від повноцінного вторгнення і геноциду, який передбачає залучення від 60 до 100 тисяч українських військовослужбовців і близько тисячі одиниць техніки", - висловився Кургінян.

Також він додав, що в разі активізації українських військ, Росія нібито зможе почати вільне правління на території, що не належить їм.

"Ніякі провокації ніколи не спонукають нас ні до чого, це ви повинні запам'ятати. Ці провокації будуть придушені силами корпусів "ДНР" і "ЛНР", які мають високу боєздатність, власні сили. Якщо ви сунетесь туди десятками тисяч людей і тисячею танків, ви повинні попрощатися зі своєю державністю після цього", - цинічно заявив пособник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один з топ-пропагандистів Кремля вирішив оскаржити незалежність України.