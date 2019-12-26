"Ми будемо нападати!" Звіробій пригрозила ДБР перед допитом

Волонтерка, колишня учасниця АТО Маруся Звіробій 26 грудня прийшла на допит у ДБР і пригрозила, що має намір там не тільки захищати себе, але і нападати.

Ролик із її зверненням опублікував Telegram-канал PavlovskyNews. На ньому Звіробій також жорстко розкритикувала судову систему України, зазначивши, що вважає її підконтрольною владі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене буде допит. Зараз я тут стою як свідок. Перекваліфіковується у нас в Україні ця справа на підозрюваного протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться бездоказово і незаконно. У мене є претензії до товариша Труби з приводу того, як він журить суддів", – сказала волонтер.

До ДБР приїхали представники преси PavlovskyNews

Маруся Звіробій PavlovskyNews

Вона також наголосила, що, якщо її справою займається центральний апарат ДБР, то рішення мало бути підписане Шевченківським судом. Однак за дивним збігом обставин його підписав скандально відомий Печерський суд.

"Тому ми ж будемо не тільки захищатися, ми будемо ще й нападати. Для того, щоб нападати, нам потрібна єдність і відставити трохи свята і займатися своїми побратимами. Чим я і займатимуся", – наголосила Звіробій.

Перед допитом Звіробій до ДБР прийшли активісти і журналісти PavlovskyNews

До ДБР приїхали представники преси PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардепка від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому звинуватили президента Володимира Зеленського у здачі інтересів України і зазначили, що він "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Незабаром через скандальну заяву було відкрито кримінальне провадження за "заклики до вбивства людини і до повалення державної влади".

Державне бюро розслідувань запропонувало парламенту позбавити Федину депутатського імунітету для притягнення її до відповідальності.

Також детективи ДБР прийшли до Марусі Звіробій з обшуком.

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