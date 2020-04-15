МХП намагається відбілитися після правопорушень своїх співробітників - ЗМІ

Впродовж одного дня, 11 квітня, одразу два співробітника холдингу "Миронівський хлібопродукт" вчинили серйозні правопорушення: один з них збив на власному автомобілі велосипедиста, інший – влаштував стрілянину на дорозі. У МХП дії своїх співробітників називають "неприємними інцидентами" і закликають ЗМІ утриматися від "публічних вироків".

Такий заклик до журналістів озвучено у коментарі пресслужби МХП журналістам "Укрінформу".

"В МХП чесно ставляться до своїх співробітників, а також до всіх громадян України. Саме тому ми повідомляємо про два неприємні інциденти, які сталися протягом останніх днів за участю наших представників", - зазначається в повідомленні.

При цьому, не викликав широкого резонансу лише один з двох випадків: збиття співробітником МХП велосипедиста поблизу села Турівка у Тернопільській області.. Про нього у компанії повідомили самі, спробувавши побіжно перекласти провину на постраждалого.

"Велосипедист перебував у стані алкогольного сп’яніння, наразі він у лікарні, загрози його життю немає. Представник МХП був тверезим", - наполягають у холдингу.

Інший випадок стався також 11 квітня, у Києві – і викликав бурхливу реакцію у суспільстві. Про те, що один із співробітників МХП, колишній співробітник правоохоронних органів, влаштував стрілянину на дорозі, повідомляв, зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Знайомтесь, це Бездітний Віталій Володимирович, йому 39 років. Віталій колись працював у міліції. Був звільнений в 2006 році. Пішов працювати у приватні охоронні структури. Зараз працює консультантом по безпеці в холдингу "Миронівський хлібопродукт" У Віталія є хобі - він любить стріляти у людей, які йому не подобаються. Наприклад, якщо йому здалось, що його хтось підрізав на дорозі, він не мириться з цим, а може наздогнати того водія та вистрілити йому прямо у вікно автомобіля із вогнепальної зброї", - написав Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Віталій Бездітний вчинив стрілянину на дорозі Facebook Антона Геращенка

За словами заступника міністра, близько 20:00 вечора 11 квітня на Набережному шосе Бездітного розлютило те, що йому начебто не надали перевагу у русі при заїзді на міст Метро. Тому він влаштував справжню погоню за "БМВ", водій якого образив співробітника МХП - і, наздогнавши, почав стріляти по авто, пошкодивши праве скло передніх дверей автомобіля. Водій "БМВ" не постраждав.

Зброя, вилучена у Бездітного при затриманні Facebook Антона Геращенка

Вже за годину зловмисника затримала поліція. За даними Геращенка, такий спосіб вирішення конфліктів, як стрілянина, Бездітний цього року застосував уже вдруге.

Співробітнику МХП інкримінували ч.4 ст.296 КК України – хуліганство з використанням зброї, із застереженням, що у разі, якщо буде встановлено, що постріл Бездітного міг стати смертельним для водія "БМВ", справу буде перекваліфіковано за статтею 115 КК України – "замах на умисне вбивство". Прокуратура вимагала залишити зловмисника під вартою без права звільнення під заставу. Але суд ухвалив несподівано м’яке рішення – і відпустив Бездітного під нічний домашній арешт.

Прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо нічного домашнього арешту у апеляційній інстанції Facebook Антона Геращенка

У МХП цікавістю медіа до висвітлення небезпечного "хобі" їх співробітника обурені.

"Підприємства холдингу відкриті до співпраці та нададуть всю необхідну інформацію. Водночас просимо утриматися від упередженої публічної оцінки даних подій, а також від "публічних вироків" до завершення слідства", - закликали в холдингу.

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