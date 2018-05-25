MH17 збили "Буком": США зажадали відповіді від Росію

Держдепартамент США заявив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за збиття малайзійського літака "Боїнг 777", рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

"Сполучені Штати мають повну довіру до висновків Спільної слідчої групи, які були представлені 24 травня Державна прокурором Нідерландів: зенітно-ракетна установка, що застосовується для збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Російської Федерації, що базується у Курську" , - сказано у заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Хізер Нойєрт, передає УНІАН.

У Держдепі вважають, що оприлюднена слідством інформація підтверджує і доповнює деталі того, про що США говорили з перших днів цієї трагедії: рейс MH17 був збитий зенітною ракетою "Бук" російського виробництва класу "земля-повітря" з території на сході України, яка контролюється Росією та керованими РФ силами.

"Ми нагадуємо про вимогу Ради безпеки ООН, що ті, хто винен... мають бути притягненими до відповідальності, і всі країни мають повною мірою співпрацювати в зусиллях зі встановлення відповідальності. Ми закликаємо Росію, в першу чергу, дотримуватися і виконувати резолюцію 2166 (2014) Ради безпеки ООН", - зазначила прес-секретар.

Також вона наголосила, що США не сумніваються в тому, що кримінальна система правосуддя Нідерландів здатна притягнути винних до відповідальності чесним і справедливим шляхом.

"Ми знову висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям і друзям жертв і закликаємо до правосуддя від імені 298 невинних цивільних осіб, яких позбавили життя в той день", - додала Нойєрт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підбила проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.