MH17: Портников пояснив, чому Путін приховує правду

Росія і її керівництво на чолі з президентом Володимиром Путіним не визнають, що саме вони відповідальні за крах малайзійського Boeing-777, тому що таку тактику вони обрали з самого початку вторгнення в Україну, а саме - тактику гібридної війни.

Про це у своїй колонці на сайті Радіо Свобода написав журналіст і публіцист Віталій Портников

"Путін не визнається участь Росії в самій війні. Логіка "гібридності" змушує Путіна і його соратників заперечувати факт присутності на Донбасі російських військових і їх техніки. Тому що в разі такого визнання розсиплеться на друзки версія про "повстання" проти української влади, зникає фраза "настамнет". Потрібно просто сказати - там були і знищили цей літак, вибачте нас", - пише журналіст.

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Але, впевнений Портников, керівництво РФ буде і далі заперечувати факти, які стають очевидними будь-якому неупередженому і упередженого спостерігачеві, тому що - якщо дивитися на опитування в медіа та інтернеті - велика частина російських громадян не сумнівається в причетності своєї країни до знищення літака.

"Про тактику заперечення пишуть і російські ЗМІ, які передбачають подальше погіршення відносин із Заходом. Просто є якісь події, які дуже важко сказати, що їх не було, коли вони були. З цим не справляється жодна пропаганда. Навіть російська", - констатує він.

Але разом з тим, зазначає журналіст, тактика заперечення породжує нові підозри і вже сьогодні багато хто вважає, що метою російських військових був український військовий літак - але помилково збили малайзійський пасажирський лайнер.

"Завтра, на тлі відмови російської влади визнати очевидні факти і можливі судові рішення, може виникнути інше питання: чи не був пасажирський літак збитий навмисно? Чи не хотіли російські військові за вказівкою свого керівництва влаштувати провокацію, яка полегшила б їм проведення подальших військових дій на території України або навіть оголошення відкритої війни сусідній країні? Ці версії також висловлювалися в перші дні після знищення російськими малайзійського літака. Проте тотальне заперечення правди може породить ь підозра в тому, що ймовірний винуватець злочину хоче приховати від нас щось ще дуже важливе - те, про що ми поки не здогадуємося або, можливо, просто боїмося здогадатися", - резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило , що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів , що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС , а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.