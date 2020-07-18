Трагедія з MH17 на Донбасі: Єнін розкрив підлий прийом Росії з "наїздом" на Україну
Нове розслідування Нідерландів у справі про катастрофу Boeing 777 рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом Росія спробувала використати для пропаганди проти України.
Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Так, російські медіа раніше заявили, що розслідування стосується питання, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій.
У матеріалах росЗМІ заявлялося, що розслідування почалося "проти України".
Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою і зазначив, що розслідування стосується саме дій РФ напередодні катастрофи.
"Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00:00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський "Бук" перетнув кордон і за кілька годин до збиття цим "Буком" малайзійського Боїнга", – пояснив Єнін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, ніби має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
У Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 МН17, збитого на Донбасі 2014 року.
Європейський Союз закликав Росію визнати свою причетність до збитого літака авіакомпанії Malaysia Airlines.