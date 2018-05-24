MH17 був збитий "Буком": Євросоюз звернувся до Росії

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі малайзійського Boeing777 у небі над Донбасом у 2014 році.

Дану позицію озвучила в середу, 24 травня, журналістам у Брюсселі представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає "Європейська правда".

"ЄС повністю підтримує роботу Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу МН17. Щоб забезпечити відповідальність і справедливість в ході кримінального розслідування, необхідна подальша підтримка міжнародної спільноти", - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що на додачу до минулих отриманих даних, слідча група дійшла висновку, що ЗРК "Бук" безумовно належав Збройним силам Росії. Слідчі також підтвердили, що Російська Федерація досі не дала відповідей на їхні запитання щодо збивання "Боїнга".

"З огляду на ці факти, ми закликаємо Російську Федерацію до повної співпраці для встановлення відповідальних за збиття MH17 згідно з резолюцією Ради безпеки ООН 2166", - наголосила Косьянчич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підбила проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.