Межі Луганської та Донецької областей: офіцер назвав нову мету Путіна

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай озвучив прогноз, згідно з яким Російська Федерація зайнята підготовкою "плацдарму для майбутньої війни".

"Російська Федерація готується до повномасштабної війні на західному напрямку. Росія використовує переговори з Україною для отримання бонусів на майбутню військову кампанію і для затягування часу", – заявив він в блозі OBOZREVATEL.

Зокрема, офіцер вказав на той факт, що "псевдопарламентом ОРДЛО за вказівкою Кремля були прийняті "закони", за якими вони збираються увійти в межі Луганської та Донецької області". На його думку, цей факт є непрямим підтвердженням наміру Кремля розширити агресію.

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

За оцінками Гая, в даний час є ряд факторів, які стримують керівництво Росії від подібного кроку. Зокрема, це неготовність російської армії і залежність постачань російського газу в Євросоюз від української газотранспортної системи.

"Якщо вони почнуть будь-які більш розширені дії, відповідно, можна буде поставити хрест на будь-яких контрактах на поставку газу в Європу, за що будуть застосовані величезні санкції", – пояснив офіцер. І додав, що введення санкцій США проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" може "відстрочити реалізацію цього сценарію".

Разом з тим, за оцінками Гая, якщо з якоїсь причини, наприклад, через диверсії на українській ГТС, вона вийде з ладу, європейські країни-споживачі російського газу будуть змушені сприяти введенню в експлуатацію "Північного потоку-2", і це наблизить небезпечний розвиток подій.

Як писав OBOZREVATEL, 28 листопада керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) Олександр Борщевський заявив, що не бачить ознак підготовки до великого наступу Росії на сході України. "Інформації стосовно прямого вторгнення немає", – сказав він.

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