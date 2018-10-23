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''Вбивці на волі!'' Кремль звинуватили у брехні про теракт у Керчі

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Багато жителів анексованого Криму впевнені, що студент Владислав Росляков насправді влаштував масовий розстріл у політехнічному коледжі в окупованій Керчі у Криму не сам. І це незважаючи на активні спроби протидії з боку так званих кремлеботів.

Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим з посиланням на очевидців трагедії на окупованому півострові.

"Виконавців теракту було 4. Росляков — у кіно знявся. Може, вбив 1-2 людей", — зазначається у "RoksolanaToday & Крим".

Особлива увага акцентується на тому факті, що "правоохоронні органи" Криму припинили пошуки зловмисників, тоді як у Керчі триває паніка.

"Люди знають — вбивці на волі! Але їх не ловлять. Отже знають, хто. Всі свідки (учні) кажуть, що Росляков вбив максимум одного-двох (відео РФ ТВ). Дітей розстрілювали інші", — повідомляється у соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку про чотирьох виконавців теракту повідомили очевидці події у коледжі. Зокрема свідки стверджують, що крім самого Рослякова людей вбивали ще троє чоловіків у масках, озброєні дробовиками.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
УкраїнаСевастополь
Об'єкт
керченської стрілок
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Краско Евгения
Краско Евгения
Хватит уже фейки гнать, идиоты. С "Росляковы из Артека" уже и так все в дерьме.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Все знают. А кто не верит - кремлеботы
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кремлевские террористы всегда считали крысчан лохами и быдлом ! итог закономерен -заслужили
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