''Вбивці на волі!'' Кремль звинуватили у брехні про теракт у Керчі

Багато жителів анексованого Криму впевнені, що студент Владислав Росляков насправді влаштував масовий розстріл у політехнічному коледжі в окупованій Керчі у Криму не сам. І це незважаючи на активні спроби протидії з боку так званих кремлеботів.

Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим з посиланням на очевидців трагедії на окупованому півострові.

"Виконавців теракту було 4. Росляков — у кіно знявся. Може, вбив 1-2 людей", — зазначається у "RoksolanaToday & Крим".

Методички на пабликах Керчи

гасят.

Не экспертное агенство новостей ББС-исполнителей теракта было 4+Росляков-в кино снялся.Может,убил 1-2 человека.Стреляли НЕ из помпы.Взрывов 2

Никого не ищут,перехватов особо НЕТ.Паника.Люди ЗНАЮТ-убийцы на свободе!Но их НЕ ЛОВЯТ.Значит ЗНАЮТ,КТО pic.twitter.com/ZaQveUbzoL — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Особлива увага акцентується на тому факті, що "правоохоронні органи" Криму припинили пошуки зловмисників, тоді як у Керчі триває паніка.

"Люди знають — вбивці на волі! Але їх не ловлять. Отже знають, хто. Всі свідки (учні) кажуть, що Росляков вбив максимум одного-двох (відео РФ ТВ). Дітей розстрілювали інші", — повідомляється у соцмережі.

Тем не менее-пацанам 15-16 лет

4 подонка на службе"родине"расстреляли пацанят.Спокойно.По деловому.

Все свидетели(ученики)говорят-Росляков убил максимум одного-двоих(видео РФ ТВ).Детей расстреливали другие

Керчь,теракт pic.twitter.com/UOuVRm4k2E — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку про чотирьох виконавців теракту повідомили очевидці події у коледжі. Зокрема свідки стверджують, що крім самого Рослякова людей вбивали ще троє чоловіків у масках, озброєні дробовиками.